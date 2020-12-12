Муж Нюши отреагировал на ее экранную свадьбу с Егором Кридом

12.12.2020, 10:38, Разное

Муж Нюши Игорь Сивов отреагировал на экранную свадьбу певицы с Егором Кридом. Он отметил, насколько его супруга работает с большой отдачей на съемочной площадке.

Игорь Сивов не ревнует Нюшу к ее бывшему возлюбленному и коллеге по цеху Егору Криду. После выхода клипа на совместную песню артистов он долго не комментировал ситуацию. Однако потом на персональной странице в социальной сети Instagram Сивов сделал репост и заявил, что гордится женой.

На съемочной площадке Нюша превращается в совершенно другого человека. В такие моменты Игорь Сивов сравнивает возлюбленную с «вселенской мощью». Артистка всегда хочет поделиться с аудиторией своими ощущениями и мыслями.

Супруг часто приходит на съемки клипов Нюши, на площадке он восхищается ее трудолюбием. Давать ответы на вопросы поклонников относительно вымышленной свадьбы с Егором Кридом муж артистки не стал. В то же время Игорь Сивов заявил, что полностью доверяет избраннице.

Что касается самой Нюши, то она заявила, что клип на песню Mr. Mrs. Smith был снят, чтобы донести важность того, что нужно отпускать прошлое, прощать экс-возлюбленных и себя для получения дальнейшей свободы.