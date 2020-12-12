 

В США назвали угрожающие НАТО преимущества Су-57

12.12.2020, 10:32, Новости дня

Российские истребитель пятого поколения Су-57 обладает несколькими особенностями, позволяющими считать самолет «реальной угрозой» для стран НАТО, считают военные эксперты США.

Истребитель имеет как минимум пять преимуществ, среди которых аэродинамика, огневая мощь и стоимость машины, пишет РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.

По мнению экспертов, конструкция самолета обеспечила ему высочайший уровень маневренности и ведения воздушного боя, что сочетается с разнообразием огневых средств, таких как ракеты класса «воздух-воздух» и вооружение для поражения наземных целей. Кроме того, отмечается в сообщении, снижение цены на истребитель позволило оптимизировать его производство. Также среди особенностей самолета отмечены бортовое оборудование машины, способное отследить любые летательные аппараты, в том числе созданные по технологии «стелс», и возможность применения истребителя вместе с тяжелым беспилотником С-70 «Охотник».

Генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев оценил возможности американского истребителя F-35 против российской системы ПВО.

Ранее в США предсказали появление у РФ самолетов Су-60 и МиГ-41.



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