Мнение: Портретные профили на монетах – когда персы круче греков

12.12.2020, 10:01, Разное

Так кто же и где начал изображать портреты на монетах? Продолжение моего вчерашнего рассказа.

Итак, вчера мы дошли до стадии, когда персы на рубеже 5-6 веков до н.э. изобрели изображать на монетах не богов, а своего родного царя. Правда, не конкретного, именного, а обобщенный образ. Кто сделал следующий шаг?

Стадия 4-я:

на монетах появляются изображения конкретных личностей с именами

Персидская империя была гегемоном в регионе, она обладала большими и отличающимися территориями, где стадии развития культуры шли по-разному. Решительный шаг к идее украшения аверсов-реверсов был сделан в тех кусках империи Ахеменидов, которые были "пограничными", диффузными с греками — представителями другой идеологии, но нужного художественного мастерства.

Первым претендентом на то, чтобы стать первым конкретным человеком на монете, является прославленный афинский полководец Фемистокл. Но, обратите внимание на важнейшую деталь! Это не афинские монеты! А персидские.

В 480 году он спас родину от нашествия персов, при Саламине и проч. (см. фильм "300 спартанцев-2"). А девять лет спустя завистливые соотечественники подвергли его остракизму за властолюбие и таланты, и изгнали из города. Он скитался и в конце-концов прибился к бывшим врагам. Добрый Артаксеркс I дал ему в управление город Магнесия-на-Меандре (поблизости от Эфеса), на побережье Малой Азии. Он правил этим городом до самой смерти, в 465-459 годах до н.э.

К этому периоду и относятся монеты Фемистокла, которые предположительно являются первыми портретными.

Правда, по другой версии — это просто Зевс, опять.





Слева – просто ячменное зерно (свободу Юлии Цветковой!!!)

Как вы видите, по-настоящему "портретными" эти профили может назвать человек только с очень большим воображением. Однако для нас, прослеживающих историю сложения жанра, важно, что такая идея уже хотя бы появляется.

Но вообще историки нумизматики пишут, что достоверно первыми в данном случае можно назвать династические монеты персидских сатрапов Ликии (опять регион в Малой Азии), Постепенно эта мода распространилась на другие сатрапии, однако сами главные персидские монархи оставались верны своим дарикам с лучниками, чеканя их из поколения в поколение.

Ликия находится чуть южнее Лидии, где вообще все это началось.



Монета ликийского сатрапа Купрлли (480-440 гг. до н.э.).

Судя по рогам овна, это еще не человек, а Зевс-Анон.

Монета лидийского сатрапа Гергиса (440—410 до н. э.)



Монета Кереи (410—390 до н. э.). Слева Афина, а справа тогда уж точно портрет (определяется по головному убору, фригийскому колпаку).



Сатрап Перикл (380–360), последний в роду

Я не поняла, это тоже изображение Перикла? Тогда это очень интересно разворотом из профиля в фас. Но странно. Нет, это явно божество, оно в таком же развороте, что нимфа Аретуза на других монетах.

А вот примеры из других сатрапий. Как вы видите, богов еще достаточно трудно отличить от людей.

Слева Баал-Тарс на троне, справа бог Арес. Шекель Фарнабаза II, сатрапа Фригии (380–375 до н.э.)



Идею, что богам на монетах придавали черты текущего правителя в принципе можно было бы выдвинуть, но только проблемка, что тут нет конкретных черт лица, все очень обобщено. И по причине недостатка мастерства, и по причине отсутствия концепции портретного сходства. Скажем, древние египтяне так озабочивались портретным сходством своих статуй, потому что им было важно, чтобы дух умершего опознал, какая статуя "его". Для обычных пользователей сходство не было обязательным требованием.

Еще одна монета Фарнабаза II: слева Афина в шлеме, справа он в специальной сатрапской шапочке заместо короны



Монета Мазея, сатрап Киликии (ок. 385—328 до н. э.)



(Извините, если вам кажется, что даю чересчур подробно, однако я не нашла нормального изложения именно от историков портрета, поэтому, сбивая информацию сама, стараюсь ничего не пропустить и объяснить тщательно).

Вот еще пишут, что практика чеканить правителей возникла также у тиранов Сицилии, но к ней отнеслись неодобрительно. Однако я не нашла монет подходящего периода с "портретами", если кто знает, тащите в комменты.

***

Поскольку вчера я уже проспойлерила, что стандартная привычная нам концепция возникнет при Александре Македонском, давайте заглянем в Македонию, что в ней происходило на этой, предшествующей стадии.

Напомню, что Македония в классическую эпоху — "дикая" северная страна, не признающая достоинств демократии (и остракизма). Правят ею цари, передавая власть по наследству. Монеты у них есть, они похожи на греческие, с богами и символами.

Александр I Македонский (498-454 гг. до н.э.), кстати. вообще был вассалом персов (которые зашли с материка к нему). На его монетах мы видим стандартное – голову бога, коней, львов, шлемы, и проч. Но уже у его внука Архелая (413—399 до н. э.) мы неужто видим, наконец, нормальную привычную нам монету с царским профилем?

Однако нет! Это бог Аполлон. Обратите однако внимание, насколько технически эта монета проработана тоньше, чем у малоазийских коллег. Все-таки сказывается близость к такому крупному ремесленному центру, как Греция, где столь большое внимание отводится и просто ремеслу, и мастерству изображения тел.

Несколько поколений македонских царей все так же штампуют Аполлонов, пока дед Великого, Аминта III (ум. 370) ради разнообразия не даст Геракла (узнаваемого по львиной шкуре). Последующие цари тоже используют Геракла.

В самой Греции тем временем классический период, в котором, как мы помним, все завязано на "идеальном" подходит к своей завершающей стадии, и вот так совпало удачно для запоминания, что как раз в этот период Александр Македонский начинает свои завоевательные походы, и сложившемуся строю приходит конец. В Новой истории это повторится еще раз ярко, когда на смену Высокому Возрождению придет маньеризм. Между ними такая же разница, как между классикой и эллинизмом — фундамент вроде бы тот же, а вот импровизации гораздо извивистей. В портретном жанре эта смена эстетических вех выразится в том, что появится больший интерес к индивидуальности, самобытности. В маньеризм и барокко это воплотится в интересе к уродливому, шутам, карликам (ср. Веласкес). В эпоху эллинизма была версия полегче — они просто заметили, что люди бывают разными, с собственным характером, и этот характер меняет лицо, представляете! Прожитым годам разрешили отражаться на челе портретируемого.

Пока в Македонии чеканят на царских монетах идеальные профили Аполлонов, в Греции работают вот так, подступая уже к новому пониманию жанра портрета. Даю специально бронзу, хотя ее сохранилось меньше, чем мрамора, и сохранность не идеальна.

Голова боксера из Олимпии, ок. 330 г. до н.э. Предположительно портрет чемпиона – кулачного бойца Сатира работы Силаниона.



Филипп II Македонский, отец Великого, чеканит на монетах профили и Зевса, и Аполлона, и Геракла (верховного бога, молодого красавца и силача). Они очень красивые и проработанные. Приятно было бы представить, что в образе Зевса царь воображает себя, и поэтому в его чертах лица следует искать портретное сходство с тем, кто заказывал проект художнику. Но нет. Вот монета, на которой изображен. Слева Зевс – справа царь Филипп (?) на лошадке.

Есть более проработанные варианты.

И вот, наконец, мы добираемся до искомого прорыва.

Чей же портрет на монете был первым настоящим?

ПРОДОЛЖЕНИЕ В ЧЕТВЕРГ