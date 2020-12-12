Как поход Батыя на Русь навсегда изменил русские земли

12.12.2020, 10:12, Разное

Монгольское нашествие на Русь (1237 — 1240)

Пойти на Русь монголы решили ещё в 1235 году. Первое столкновение русских и половцев с завоевателями на р. Калка в 1223 году показало, что и на западном направлении тьмы кочевников — непобедимы. Внук Чингисхана Батый (он же Бату-хан) подготовил и возглавил поход в 1236 году. Войско его, по подсчётам историка В. Кучкина, вероятно, насчитывало около 135 тысяч воинов, что для того времени — не просто много… Никто в мире не мог противостоять такой армии и победить, а раздробленная Русь — тем более.

Разгромив Волжскую Булгарию, Батый зимой 1237 г. вторгся в пределы русских княжеств. Взяли Рязань (21 декабря) и умертвили её князя Юрия Ингваревича, затем Коломну, Суздаль, Владимир (7 февраля 1238 г.), Москву, князя владимирского Юрия Всеволодовича одолели и убили в сражении на р. Сити. Покорение русских земель сопровождалось жестокими битвами, грабежами и поджогами. Города и монастыри превращались в обугленные руины. Ростов, Ярославль, Торжок, «град злый» Козельск, что оказал ожесточённое сопротивление, Переяславль, Юрьев, Тверь, Чернигов, Муром, Гороховец и другие места — три года (1238 — 1240) монголы побеждали, захватывали, насиловали, порабощали, пытали и убивали, часто без разбору пола и возраста. «А град пожегше, и люди избиша, и манастырь паграбиша», — типичная картина (из летописного описания произошедшего в Чернигове).

После долгой подготовки Батый взял Киев (ноябрь 1240 г.). И снова: Каменец, Владимир Волынский, Галич… К концу 1240 года монголы покорили большую часть Руси (уцелели Новгород, Смоленск, Пинск, Витебск, Полоцк). Только после этого монголы вторглись в Венгрию и дальше на Запад — в страны, которые они избрали конечной целью похода. Об этих кровавых событиях писал магистр Рогерий и другие хронисты.

Варварское опустошение — вот что учиняли завоеватели всюду, где оказывались. И чем сильнее им сопротивлялись, тем хуже обходились с поверженными. В Козельске они истребили всех жителей, включая младенцев — «избив си и не пощаде от отрочат до сосущих млеко». Пепелище и трупы на месте прежде цветущих городов. Современники и летописцы оставили нам страшные, прямо апокалиптические описания Руси после Батыя.

После Батыя: как выглядела Русь спустя несколько лет

В 1246 году южные русские княжества посетил Джованни де Карпини, итальянский путешественник, францисканец. Войска Батыя, — писал он, — «произвели великое избиение в земле Руссии, разрушили города и крепости и убили людей (…); когда мы ехали через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мёртвых людей, лежавшие в поле, ибо этот город [Киев — авт.] был большой и очень многолюдный, а теперь он сведён почти ни на что: едва существует там двести домов, а людей тех держат они в самом тяжёлом рабстве» (и это некогда главный, стольный град Руси!).

Год спустя другой путешественник, армянский государственный деятель и историк Смбат Спарапет, писал о разорённых Батыем княжествах: «Я увидел там несколько городов, разрушенных татарами, величие и богатство которых неоценимы. Я видел некоторые из них (…) и несколько удивительных гор, состоящих из груды костей тех, кого умертвили татары».

Летописцы ранее сообщали о том, что поля сражений так и остались усеяны телами «множества избиеных», и стоял «смрад», и невозможно там находиться, и в церкви святой Богородицы Владимира Волынского долго ещё лежали тела мертвецов. Некому было похоронить убитых. Множество домов в беспорядке, с остатками еды в посуде и запасами провианта в подполах, осталось в таком виде навсегда — пока их не раскопали археологи ХХ века. Десятинная церковь в Киеве превратилась в груды камней. Она развалилась ещё до того, как город разграбили монголы: киевляне, ища спасения, в большом количестве забрались на храм, но здание не выдержало их тяжести, и многие погибли под обломками обрушившихся стен и свода (правда, некоторые исследователи, к примеру, М. К. Каргер, не согласны с летописной версией и считают, что виной всему — не тяжесть людей и их имущества, а монгольские тараны; что ж, может быть, и так). Подле церкви археологи обнаружили ров, заполненный останками, но без следов одежды и личных вещей, — татары сняли с мёртвых тел всё. То же — во Владимире. Жители наспех убирали тела. Разрубленные кости и черепа при раскопках находят в слоях того периода в большом количестве.

Русь потеряла бесчисленное количество воинов и горожан, огромное количество ремесленников, которых увели в Орду, построенные города и монастыри. Храмы стояли без «узорочья церковного». Во многих местах на несколько десятилетий прекратилось летописание, замерла культурная жизнь. Десятки древних городов русских княжеств (особенно южных, как доказывает В. Кучкин) после нашествия Батыя не возродились вообще. Уцелевшие жители бежали в менее пострадавшие или нетронутые земли. Князья ходили в походы за пленными, чтобы населить свои территории. Сменились власть и политическая система в регионах, оказавшихся под контролем завоевателей. Общинно-вечевой системе Батый нанёс сокрушительный удар, для многих русских городов-государств — смертельный.

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