2 миллиона лет назад в Европе уже жили люди? – Загадка костей из Сент-Преста

12.12.2020, 10:08, Разное

Официальная наука считает, что первые люди пришли в Европу лишь около 1,2 миллиона лет назад, однако странные кости, найденные в 19 веке французским палеонтологом, показывают, что уже 2 миллиона лет назад в Европе жили люди, делающие каменные орудия.

В апреле 1863 года ученый Жюль Денуайе из Французского национального музея приехал в коммуну Сент-Прест на северо-западе Франции для раскопок окаменелостей.

Он начал раскопки в песчаном гравии и вскоре извлек оттуда кости древнего носорога. Рассматривая кость голени, он заметил на ней ряд странных узких бороздок, которые явно не могли оставить клыки или когти хищников.

Помимо бороздок, он нашел на этой же кости круглые отметины, которые могли остаться, если бы в кости намеренно ковырялись чем-то острым. Как следует обдумав свою находку, Денуайе высказал идею, что отметины и бороздки могли быть оставлены на кости острым ножом или лезвием из кремня.

Проблема была в том, что кости носорога были найдены в археологическом слое, который был датирован около 2 миллионов лет и относился к эпохе плиоцена. В этот период современного человеческого вида еще не существовало, а его известные предки обитали лишь на территории Африки.

Денуайе очень заинтересовался этим феноменом и решил изучить другие окаменелости, найденные в Сен-Прест и относящиеся к тому же палеонтологическому слою. Он обнаружил подобные окаменелости в музеях Шартра и Горной школы в Париже, и на многих из них он увидел точно такие же странные бороздки, как на найденной им кости носорога.

После этого Денуайе решился сообщить о своем открытии Французской академии наук и вскоре столкнулся с критиками. Они уверяли, что в то время в Европе существование человеческих существ, изготавливающих орудия, было просто невозможным и что кости из Сент-Прест наверняка относятся к куда более позднему периоду.

Официально считается, что первые люди на территории Европы объявились не раньше, чем 1,2-1,3 миллиона лет назад. Они относились к виду Человек Прямоходящий или Человек Предшествующий и их останки были найдены в пещере Испании.

Критики посчитали, что найденные Денуайе кости также датированы 1,2 миллионами лет и никак не раньше. Однако даже после их заявлений кости Денуайе вызывали множество споров и дискуссий.

Некоторые исследователи выдвигали версию о том, что эти кости действительно имеют возраст в 2 миллиона лет, но борозды были оставлены на них инструментами рабочих, которые грубо выкапывали их. Однако Денуайе удалось доказать, что следы бороздок были покрыты минеральными отложениями, как и другие поверхности ископаемых костей.

Известный британский геолог сэр Чарльз Лайель предположил, что следы были оставлены зубами грызунов, но французский историк Габриэль де Мортийе досказал, что следы не могли быть оставлены животными. Вместо этого он предположил, что они были оставлены краями острых камней, перемещаемых по костям под действием геологического давления.

Луи Буржуа, священнослужитель, который также заработал репутацию выдающегося палеонтолога, верил Денуайе и самостоятельно тщательно исследовал слои Сен-Преста в поисках тех самых каменных орудий, которыми могли быть оставлены следы на костях.

Своим терпеливым исследованием он в конце концов обнаружил несколько кремней, которые, по его мнению, были подлинными инструментами, созданными людьми. В январе 1867 года он представило отчет об этом во Французской Академии наук.

Известный французский антрополог Арманд де Катрефаж выяснил, что в число этих инструментов входили скребки, сверла и наконечники копья. Но даже это не удовлетворило критически настроенного де Мортийе, который сказал, что кремни, обнаруженные Буржуа в Сен-Песте, были расколоты геологическим давлением, а не являлись каменными инструментами, сделанными человеком.

В 1910 году известный американский палеонтолог Генри Фэйрфилд Осборн сделал следующие интересные замечания в связи с наличием каменных орудий в Сен-Престе:

"Самыми ранними следами человека в слоях этого возраста были надрезанные кости, обнаруженные Денуайе в Сен-Престе недалеко от Шартр в 1863 году. Сомнения в отношении искусственного характера этих надрезов были устранены недавними исследованиями Лавиля и Руто, в результате которых были обнаружены эолитические кремни, полностью подтвердившие открытия аббата Буржуа в этих отложениях в 1867 году".

Однако, несмотря на все это, официальная наука предпочла считать кости Денуайе датированными 1,2 миллионами лет и далее интерес к этим находкам проявляли лишь редкие исследователи-альтернативщики, вроде Майкла Кремо.