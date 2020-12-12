 

Когда Москва сожрет Россию?

12.12.2020, 9:34, Разное

Отвечает Наталья Зубаревич.

Москва становится отдельной страной внутри России. Разница в зарплатах и качестве жизни между москвичами и всеми остальными видна невооруженным взглядом. При этом Москва вытягивает все больше налогов и рабочих рук — границы московской агломерации растут.

Станет ли этот разрыв в ближайшее время еще больше? Захватит ли Москва всю Россию и где этот процесс может остановиться?

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», поговорил с Натальей Зубаревич, профессором кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ, о том, эффективно ли принудительно выселять людей в регионы, прогрессирует ли «москвоборчество» и как бороться с мощной политической централизацией.

«Центральный вайб» — проект «Новой газеты», в котором мы беседуем со специалистами о самых сложных темах российской жизни.

Ведущий: Кирилл Мартынов
Монтаж: Александр Лавренов
Продюсер: Серафима Свердлова
Обложка: Анна Жаворонкова
00:00 – начало видео
0:37 – заставка
0:43 – остановился ли рост московской агломерации
2:05 – что происходит в московской агломерации
3:57 – когда Москва сожрет остальную Россию?
6:58 – об ощутимой разнице между Москвой и регионами
9:02 – о кризисах, которые снизили доходы россиян
10:44 – увеличится ли денежный разрыв между Москвой и регионами?
13:04 – о сокращении зарплат через бонусы и надбавки
14:32 – почему Москва такая богатая, а регионы такие бедные?
15:38 – о вертикали, которая плодит «немереное количество чиновников»
16:31 – можно ли принудительно выселить людей в регионы?
17:23 – может быть перенести столицу в «чисто поле?»
18:37 – происходит борьба невежества с несправедливостью
20:10 – самое ужасное, что происходит со страной, это то, насколько хорошо себя чувствует Москва?
22:14 – с чего можно начать возвращение ресурсов из Москвы в Россию?
23:11 – о разнице между москвичами и жителями других регионов
25:59 – об антимосковских лозунгах в Хабаровске
27:52 – о «москвоборчестве»
29:04 – будущее РФ — это москвоборчество?
30:16 – о том, как бороться с несправедливостью

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    • Источник: Новая газета



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