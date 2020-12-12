 

Штаб ООС сообщил о нарушении боевиками режима тишины на Донбассе

12.12.2020, 9:11, Новости дня

11 декабря пророссийские боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстрелы фиксировали в Донецкой области, проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил. 

“В частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета замечено у Марьинки. А по украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия. Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали”, – говорится в утренней сводке штаба, опубликованной 12 декабря. 

В пресс-центре уточнили, что об обстрелах проинформировали представителей ОБСЕ. С начала текущих суток на линии разграничения не фиксируют нарушений перемирия. 

10 декабря на Донбассе незаконные вооруженные формирования России нарушили перемирие восемь раз, сообщал штаб ООС. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1083115658803924/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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