 

Число умерших от COVID-19 в Украине приблизилось к 15 тысяч

12.12.2020, 9:11, Новости дня

За сутки 11 декабря в Украине подтвердили 12 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, общее количество достигло 885 039, проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook. 

По его данным, среди новых пациентов – 593 ребенка и 572 медработника. 

Умерли за последние сутки 243 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, общее число жертв достигло 14 998. Выздоровел от коронавирусной инфекции уже 494 001 украинец (+13 653 за последние сутки). 

При этом, сообщил министр, за последние сутки в Украине провели 61 571 тест на COVID-19 (в том числе почти 41 тыс. – методом ПЦР). 

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так: 

Киев – 90 013 случаев;
Винницкая область – 19 680;
Волынская область – 27 852;
Днепропетровская область – 48 365;
Донецкая область – 29 031;
Житомирская область – 33 714;
Закарпатская область – 25 883;
Запорожская область – 41 460;
Ивано-Франковская область – 40 484;
Киевская область – 47 783;
Кировоградская область – 7059;
Луганская область – 7705;
Львовская область – 53 299;
Николаевская область – 23 479;
Одесская область – 57 071;
Полтавская область – 28 811;
Ровенская область – 35 900;
Сумская область – 35 327;
Тернопольская область – 30 964;
Харьковская область – 61 985;
Херсонская область – 13 723;
Хмельницкая область – 34 417;
Черкасская область – 30 784;
Черновицкая область – 36 496;
Черниговская область – 23 754.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/837848803424783

Сутками ранее в Украине подтвердили 13 514 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина ввела карантин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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