Число умерших от COVID-19 в Украине приблизилось к 15 тысяч

12.12.2020, 9:11, Новости дня

За сутки 11 декабря в Украине подтвердили 12 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, общее количество достигло 885 039, проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По его данным, среди новых пациентов – 593 ребенка и 572 медработника.

Умерли за последние сутки 243 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, общее число жертв достигло 14 998. Выздоровел от коронавирусной инфекции уже 494 001 украинец (+13 653 за последние сутки).

При этом, сообщил министр, за последние сутки в Украине провели 61 571 тест на COVID-19 (в том числе почти 41 тыс. – методом ПЦР).

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:

Киев – 90 013 случаев;

Винницкая область – 19 680;

Волынская область – 27 852;

Днепропетровская область – 48 365;

Донецкая область – 29 031;

Житомирская область – 33 714;

Закарпатская область – 25 883;

Запорожская область – 41 460;

Ивано-Франковская область – 40 484;

Киевская область – 47 783;

Кировоградская область – 7059;

Луганская область – 7705;

Львовская область – 53 299;

Николаевская область – 23 479;

Одесская область – 57 071;

Полтавская область – 28 811;

Ровенская область – 35 900;

Сумская область – 35 327;

Тернопольская область – 30 964;

Харьковская область – 61 985;

Херсонская область – 13 723;

Хмельницкая область – 34 417;

Черкасская область – 30 784;

Черновицкая область – 36 496;

Черниговская область – 23 754.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/837848803424783

Сутками ранее в Украине подтвердили 13 514 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина ввела карантин.