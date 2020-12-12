 

В Грузии официально признали полномочия нового парламента, оппозиция бойкотировала заседание

12.12.2020, 9:12, Новости дня

11 декабря в Грузии, несмотря на бойкот оппозиции, прошло первое заседание парламента нового, 10-го созыва, сообщает пресс-служба парламента. 

На первом заседании присутствовали 88 из 150 депутатов, все – представители правящей “Грузинской мечты” (партия получила 90 мандатов), пишет SOVA. 

Оппозиционные партии подписали три меморандума: о непризнании итогов выборов 31 октября, поскольку они были сфальсифицированы

Первый тур выборов в парламент в Грузии прошел 31 октября, второй – 21 ноября.  

По данным ЦИК страны, в первом туре блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция”, поддержало 27,14% пришедших на выборы. По итогам двух туров победили на выборах кандидаты от правящей партии “Грузинская мечта”, оппозиция получила 60 мандатов. 

Оппозиционные партии объявили об отказе от депутатских мандатов в новоизбранном парламенте страны и бойкотировали второй тур выборов. Они считают, что результаты голосования “не отражают волю грузинского народа”.

Оппозиция выходила на массовые акции протеста, требуя новых выборов. Корреспондент ВВС в Грузии Наталия Антелава отмечала, что в стране начался “несомненно, крупнейший политический кризис, с которым грузинское правительство сталкивался за последние годы”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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