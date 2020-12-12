Госдепартамент США признал уроженцев Калининградской области немцами

12.12.2020, 9:20, Разное

В США россиян, которые родились в Калининградской области, назвали уроженцами Германии.

Об этом говорится в правилах проведения розыгрышей грин-кард, которые опубликованы на сайте Бюро по консульским делам Госдепартамента США.

– Лица, рожденные на территории Калининградской области, оплачивают налоги в Германии, — указано в документе.

По информации немецкой газеты Deutsche Allgemeine Zeitung, требование, чтобы граждане, рожденные в Калининградской области, указывали в качестве страны происхождения Германию, появилось в правилах проведения розыгрышей грин-карт США в 2019 году.

Конкурс грин-карт проводится Соединенными Штатами с 1990 года, каждый год отбираются 55 тысяч иммигрантов, которые получают право переехать в США вместе со своими семьями. Чтобы получить визу и грин-карту необходимо иметь определенный уровень образования и в достаточной степени знать английский, а также доказать, что у вас нет намерения жить только на пособие по безработице.