Мнение: Республиканцы Техаса призывают к созданию нового государства

12.12.2020, 8:56, Разное

«Возможно, законопослушные штаты должны объединиться и сформировать союз штатов, который будет соблюдать конституцию» (с) Аллен Вест



Вот этот замечательный человек фактически открыто предложил группе штатов отделиться от США.

После отклонения иска Техаса в Верховный Суд с требованием отменить итоги выборов президента в нескольких штатах, официальный представитель Республиканской Партии Техаса открыто заявил о том, что может возникнуть необходимость создания нового союза из законопослушных штатов, где уважают Конституцию. Фактически, прозвучала завуалированная угроза, что непризнающие итоги выборов штаты могут выйти из состава США и сформировать некий новый "союз".

Даешь Свободный Техас и Новые Соединенные Штаты.