Мнение: О жалком десятке лет до самого бесславного конца

12.12.2020, 8:54, Разное

Терминальная стадия для бывшей сверхдержавы всё ближе и ближе. Собственно, и конец мучений уже вполне виден. Осталось подождать совсем немного – какое-то десятилетие, небольшой даже по человеческим меркам срок, а по исторический, так и вообще ничтожный. Может быть, даже и нынешний российский президент Владимир #Путин доживёт и, может быть, даже в президентском кресле, вопреки всем пессимистическим околомедицинским прогнозам.

То есть, у него есть шанс насладиться сполна… тем, как нефтедолларовый конвейер, который ещё с советских времён снабжает российскую экономику твердой валютой, позволяя менять простейшее минеральное сырье на технологии и потребительский стиль жизни, прекратит своё существование.

А всё дело в том, что #Евросоюз – крупнейший потребитель российских углеводородов – намерен уже в ближайшее время резко сократить импорт нефти и газа. В пятницу, 11 декабря, лидеры #ЕС договорились ужесточить план по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Изначальный план предполагал, что к 2030 году выбросы парниковых газов должны упасть на 40% от уровня 1990 года. Новая цель – «минимум 55%», написал Мишель в Twitter. «Позеленеть» придется прежде всего энергетическому сектору: на него приходится 75% выбросов в ЕС. Для реализации амбициозной программы к 2030 году #потребление нефти должно снизиться почти на треть, а газа – на четверть, предупреждала ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В денежном выражении Евросоюз намерен снизить расходы на импорт углеводородов на 100 млрд евро.

Меж тем по итогам прошлого года из 419 млрд долл. экспортных доходов России 60% обеспечили всего три товара: сырая #нефть (121,4 млрд долл.), нефтепродукты (66,9 млрд долл.) и природный газ (19 млрд долл.). Почти половина этих поступлений пришла из Европы, где доля российской нефти в потреблении достигает 30%, а газа – 40%.

Не секрет, что российская #экономика устроена очень просто: мы продаем за рубеж сырье, «немного приторговываем» металлами, лесом и оружием, а закупаем за границей сложную технику и потребительские товары. Это место в глобальных производственных цепочках не меняется годами. То есть, экспортные доходы – это «нить», связывающая Россию с потреблением из развитого мира: импортные товары – от одежды и техники, до фруктов и моющих средств, а также технологии и оборудование для промышленности, сырьё для сельского хозяйства – закупаются на валюту, которую приносит #экспорт сырья.

Теперь он будет падать в натуральном выражении, а также, вероятно, в стоимостном. Европейские страны намерены отказаться как от нефти, так и от природного газа, заменив последний водородом. Технически, его тоже можно добывать из метана, и у России есть некоторые #технологии. Но она не единственный игрок на поляне, где конкуренция ужесточается с каждым годом. Так что нынешние #санкции – это ещё цветочки. И не случайно Минэнерго засуетилось, начав предсказывать рынку нефти коллапс в случае эмбарго против России.

Теоретически, можно было бы заменить нефть продуктами нефтехимии, природным газом и водородом. Но на практике и от газа ЕС хочет отказаться к 2050 году. Тем более, от политизированного российского. Останется для экспорта совсем не много: лес, металлы, зерновые, оружие и АЭС. Чего очевидно для поддержания прежнего уровня жизни не хватит.

Так что вопрос ребром: в какую десятку стран откатится Россия через десяток лет?