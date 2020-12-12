Эпидемиолог предупредил о новых побочных эффектах коронавируса

12.12.2020, 8:44, Новости дня

Коронавирус может спровоцировать выпадение волос, так как организм полностью задействуется для поддержки жизненно необходимых функций. Риск выпадения возрастает при тяжелой форме заболевания, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

«Состояние волосяного покрова напрямую связано с состоянием нашего организма, и причиной алопеции (выпадения волос) могут быть самые разные факторы: стресс, гормональные изменения, а также различные инфекционные заболевания, в том числе коронавирусная инфекция, особенно если она протекает тяжело. При заболевании организм бросает все силы на поддержание своих жизненно необходимых функций, и ресурсы, необходимые для роста волос, резко ограничиваются», – передает слова Пшеничной РИА «Новости».

Как отметила эпидемиолог, при коронавирусе волосяные луковицы не повреждаются, а переходят в спящее состояние на продолжительное время, что вызывает выпадение волос. При этом перенесший COVID-19 может заметить чрезмерную потерю волос уже через два-три месяца после заболевания. По словам Пшеничной, волосы выпадают равномерно по всей коже головы, в некоторых зонах это проявляется более очевидно. Между тем, по словам эксперта, процесс потери волос прекращается, как только организм начинает восстанавливаться.

«Как только организм восстановится, волосяные фолликулы снова войдут в фазу роста. Но на это может понадобиться несколько месяцев. Поэтому после перенесенной инфекции необходимо вести здоровый образ жизни и употреблять пищу, богатую микроэлементами и витаминами», – отметила Пшеничная.

Также эпидемиолог посоветовала при возникновении первых признаков алопеции сразу же обратиться к врачу-трихологу или дерматологу, поскольку своевременное лечение позволяет полностью обратить процесс выпадения волос.

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