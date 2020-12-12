Названы самые популярные новогодние фильмы у россиян

12.12.2020, 8:44, Новости дня

Комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» остается самым любимым новогодним фильмом россиян, при этом за последние десять лет по популярности с картиной почти сравнялась американская комедия «Один дома», следует из исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Данные были составлены на основе опроса 1,6 тыс. человек из числа экономически активного населения РФ старше 18 лет, передает РИА «Новости».

«Иронию судьбы, или С легким паром!» назвали любимым новогодним фильмом 26% россиян, в то время как в 2010 году это показатель составлял 42%. В то же время «Один дома» десять лет назад был любимой новогодней картиной только 3% опрошенных, в 2020 году – 20%. Далее по популярности следуют «Елки» – этот фильм является любимым у 6% респондентов, «Черодеи» – 5% и «Иван Васильевич меняет профессию» – 4%. Такие картины, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Джентльменов удачи» популярны у 3% россиян, «Карнавальная ночь», «Морозко» и «Гринч – похититель Рождества» – у 2%.

Что касается любимых новогодних мультфильмов, то здесь, как и десять лет назад, самым популярным является мультсериал «Простоквашино» – его назвали 20% респондентов. Мультфильмы «Ну, погоди!» и «Падал прошлогодний снег» набрали по 16% и 7% соответственно, новогодняя сказка «Двенадцать месяцев» популярна у 4% россиян.

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