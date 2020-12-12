Россия упрочила лидерство в арктической гонке новым рекордом

12.12.2020, 8:32, Новости дня

Благодаря таянию льдов в Арктике РФ установила новый рекорд числа рейсов по Северному морскому пути, пишет Newsweek со ссылкой на исследование норвежского Центра логистики Крайнего Севера (CHNL). По мнению издания, это свидетельствует о том, что Москва расширяет своё влияние в регионе, который становится местом новой стратегической борьбы между крупнейшими мировыми державами.



Reuters

Россия установила новый рекорд по количеству морских рейсов через Арктику. В результате таяния льда, вызванного глобальным потеплением, этот регион становится местом новой стратегической борьбы между крупнейшими мировыми военными державами, пишет Newsweek.

На этой неделе были опубликованы данные норвежского Центра логистики Крайнего Севера (CHNL). По его информации, в этом году через Северный морской путь, «который имеет центральное значение для региональных амбиций Кремля», было совершенно 62 транзитных перехода, что на 25 больше по сравнению с 2019-м.

Новый рекорд зафиксировали на фоне стремления американских законодателей подтолкнуть Пентагон к тому, чтобы он готовил войска к развёртыванию в Арктике. Параллельно с этим избранный президент США Джо Байден собирается вступить в должность и «столкнуться с воинственной Россией», подчёркивает издание.

Между тем доклад CHNL показывает, что таяние арктического льда, которое происходит быстрее, чем ожидалось, способствовало достижению нового российского рекорда. За текущий год этим маршрутом воспользовалось 331 судно. При этом за весь 2019-й — 277.

Рост торговли сырьём в настоящий момент является основным фактором повышения активности в Арктике. Особенно важны поставки сжиженного природного газа, железной руды и нефти. Это вызвало опасения, что увеличение объёмов судоходства нанесет ущерб арктической экосистеме, даже несмотря на запрет ООН на использование мазута в регионе, считает Newsweek.

По словам издания, США, РФ и Китай входят в число стран, стремящихся расширить влияние в Арктике и обеспечить доступ к неизведанным запасам нефти, природного газа и других ресурсов на триллионы долларов. Военные и стратегические элементы присутствия в регионе также важны, и ни одна из этих трёх стран не хочет терять преимущество перед своими соперниками.

Считается, что РФ возглавляет гонку за влияние в Арктике, «чему способствует тот факт, что почти половина всего арктического побережья находится на её территории». Президент Владимир Путин активно вкладывает средства в создание новых военных баз и инфраструктуры на крайнем севере страны, чтобы помочь Москве добиться её арктических целей, рассуждает Newsweek.

По мнению издания, Северный морской путь занимает центральное место в стратегии Кремля. Путин заявил, что хочет увеличить ежегодные перевозки по маршруту в четыре раза — с 20 миллионов тонн в 2018 году до 80 миллионов тонн в 2024-м.

Ледоколы играет очень важную роль в Арктике, они используются для открытия промерзших морских путей для коммерческих или военных судов. РФ также лидирует в этой области: у неё более 40 действующих ледоколов. А у США их только два, причём в строю находится только один из них, отмечается в статье.

США пытаются наверстать упущенное с помощью инвестиций, но сократить разрыв очень непросто. Программа Polar Security Cutter (PSC) должна расширит ледокольный флот Америки, но пока власти выделили средства только на одно дополнительное судно.

В рамках проекта планируется закупка трёх тяжёлых и трёх средних кораблей. Но даже при его реализации, несмотря на значительное расширение возможностей, США всё равно останутся далёко позади России, обращает внимание Newsweek.

Все эти суда будут иметь дизель-электрические двигатели, в то время как РФ планирует спустить на воду нескольк атомных ледоколов. Кроме того, наблюдатели раскритиковали решение Вашингтона использовать в качестве образца для PSC немецкий корабль Polarstern, а не американские разработки.

Конгресс также подталкивает Пентагон к тому, чтобы он лучше оснащал армию, готовя её к расширенным операциям на Крайнем севере. В законопроекте о расходах на оборону на 2021 год, опубликованном 10 ноября, содержится призыв к министру армии Райану Маккарти «заняться оборудованием и транспортными средствами, необходимыми для арктического климата и холодной погоды».

Тем временем американские войска уже тренируются действовать в суровых условиях Полярного круга. В этом году Пентагон выпустил серию документов о стратегии ведения боевых действий в Арктике, в которых подробно описывалось, как он будет решать эту задачу, а подразделения морской пехоты США вместе с норвежскими союзниками провели учения по боевой подготовке в регионе, напоминает Newsweek.