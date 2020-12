«Мы стремительно движемся не туда» — Тунберг отчитала мировых лидеров за провал в борьбе с глобальным потеплением

12.12.2020, 8:32, Новости дня

В эксклюзивном видеоролике для The Guardian шведская экоактивистка Грета Тунберг выступила с критикой мировых правительств. По её словам, они делают недостаточно, чтобы решить климатический кризис, предпочитая откладывать важные решения на отдалённое будущее и давать пустые обещания.



Reuters

В борьбе с чрезвычайной климатической ситуацией мир «стремительно движется в неверном направлении». Такое мнение в эксклюзивном видеоролике для The Guardian высказала юная шведская экоактивистка Грета Тунберг.

В 2018 году её одиночная школьная забастовка переросла в глобальное молодёжное движение. И теперь Тунберг утверждает, что лидеры проявляют абсолютную несознательность, когда необходимо срочные действия, предпочитая «давать обещания на отдалённое будущее и заниматься пустословием».

В субботу будет отмечаться пятая годовщина Парижского климатического соглашения. Ожидалось, что страны представят новые планы по поддержанию глобального потепления ниже 2° C и ближе к 1,5° C. Сохранение действующих договорённостей означает «катастрофическое повышение температуры» на 3° C, обращает внимание издание.

Но запланированный саммит был отложен из-за пандемии коронавируса до ноября следующего года. Вместо него состоится виртуальная однодневная встреча ООН, в которой примут участие до 70 мировых лидеров.

Тунберг призвала их отчитаться за неспособность обратить вспять рост выбросов диоксида углерода. «Мы по-прежнему несёмся не в том направлении, — сказала она. — Пять лет после подписания Парижского соглашения стали пятью самыми жаркими годами за всю историю наблюдений, и за это время в мире было выброшено более 200 миллиардов тонн CO2».

«Ставятся далёкие гипотетические цели и произносятся громкие речи, — добавила экоактивистка. — Тем не менее, когда дело доходит до необходимых нам немедленных действий, мы всё еще находимся в состоянии полного отрицания, поскольку мы тратим наше время на создание новых лазеек с помощью пустых слов и хитроумных расчётов».

«Лидеры должны говорить правду: мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, и мы делаем недостаточно, — подчеркнула Тунберг. — Нам нужно определиться с приоритетными действиями, которые необходимо предпринять прямо здесь и сейчас, ведь именно сейчас расходуется эмиссионный бюджет по выбросам углекислого газа».

«Нам нужно перестать ставить цели и задачи на 2030 или 2050 год, — сказала она. — Уже сегодня нам необходимо ввести обязательные ежегодные углеродные бюджеты».

Тунберг также раскритиковала некоторые страны, в том числе Великобританию, Китай, Японию и Южную Корею, которые строят долгосрочные планы по сокращению выбросов углерода. По её мнению, своим «опасным нарративом» они создают ложное ощущение прогресса. «Нам необходимо разоблачать подобное», — добавила она.

В завершении своего обращения Тунберг отметила, что не теряет надежду. «Для меня надежда заключается в демократии. Именно народ обладает властью. Если достаточное количество людей поднимется и повторит одну и ту же мысль, то мы сможем добиться чего угодно», — сказала она.