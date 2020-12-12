 

Анкару возмутили «предвзятые» санкции ЕС

12.12.2020, 8:32, Новости дня

Власти Турции заявили, что не приемлют «предвзятой и незаконной позиции» Евросоюза после того, как его лидеры расширили санкции против страны. В то же время представители официальной Анкары выразили готовность сотрудничать с блоком для решения споров относительно разведки газовых запасов в Средиземном море, пишет Hürriyet Daily News.


Reuters

Турция обвинила Европейский союз в «предвзятой и незаконной позиции» после того, как его лидеры одобрили расширение санкций против страны. Вместе с тем Анкара призвала организацию выступить в качестве посредника в её споре с Грецией и греческим Кипром относительно разведки газовых запасов в Средиземном море, пишет Hürriyet Daily News.

Ограничения против Турции, которые приняли не только ЕС, но и США, никому не принесут пользы и могут привести к подрыву отношений между сторонами. Такое мнение высказал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства призвал американских и европейских политиков «вырваться из-под влияния антитурецких лобби». По его словам, не существует проблем, которых нельзя было бы решить с помощью диалога и сотрудничества.

Решение о расширении санкций против Анкары было одобрено из солидарности с Грецией и греческим Кипром, заявили в Министерстве иностранных дел Турции. Представители ведомства отметили, что эти две страны «злоупотребляют» принципами солидарности и правом вето, загоняя тем самым европейско-турецкие отношения в «порочный круг».

«Ситуация наносит ущерб общим интересам Турции и ЕС, а также миру, безопасности и стабильности в нашем регионе, — подчеркнули в министерстве. — Евросоюз должен взять на себя роль честного посредника, он должен действовать принципиально, стратегически и разумно».

Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого президента, также призвал Брюссель к взаимодействию по региональным вопросам. «Кризисы и проблемы в нашем регионе могут быть разрешены только благодаря солидарности и сотрудничеству», — отметил он.

Ранее лидеры ЕС заявили, что Турция «участвовала в односторонних действиях и провокациях, а также обострила свою риторику против ЕС». По их словам, это произошло, несмотря на то что на прошлом октябрьском саммите они предложили Анкаре торговые и прочие стимулы, чтобы она изменила своё поведение.

Лидеры блока поручили главе ЕС по внешней политике Жозепу Борреллю подготовить отчёт о состоянии европейско-турецких политических, экономических и торговых отношений и предложить дальнейшие действия. Документ должен быть готов к мартовскому саммиту, поясняет издание.

27 стран ЕС никак не могут договориться о том, как лучше поступить с Турцией. Франция и греческий Кипр настаивают на более жёстких ограничениях. Но другие страны опасаются, что эти меры приведут к дальнейшему подрыву и без того разрушенной экономики страны и дестабилизации региона, заключает Hürriyet Daily News.



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