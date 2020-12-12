 

Путин сказал, как бороться с хайпом в соцсетях

12.12.2020, 7:50, Новости дня

Необходимо повышать уровень культуры среди граждан и в российских СМИ, чтобы для людей были неприемлемы сцены насилия, хайп и травля, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ), которая прошла накануне.

Журналистка Марина Ахмедова в ходе мероприятия обратила внимание на проблему возросшего среди населения интереса к насилию на телевидении, роста агрессии и травли в социальных сетях. Он подчеркнула, что это, зачастую, становится хайпом и делается исключительно ради трафика и денег, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Нужно повышать общий уровень культуры. И на этой базе – а у нас есть чем гордиться и есть на что опереться, – развивать и профессиональную культуру, развивать то, что называется самоограничениями в определенных средах», – ответил Путин на вопрос Ахмедовой о способе решения проблемы.

«Вы же сейчас сказали про неписанный закон, который начинает – дай Бог, это будет развиваться – укрепляться в некоторых средствах массовой информации», – добавил президент.



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