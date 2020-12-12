 

Захарова рассказала о несбывшейся мечте

12.12.2020, 7:30, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что когда-то для нее стало трагедией то, что она не смогла заняться китайским направлением.

Отец Захаровой был секретарем и советником по культуре посольств СССР и РФ в Китае, поэтому она начинала учить китайский язык еще в школе в Китае и затем продолжила изучать его  в институте, передает РИА «Новости».

«Я захотела заниматься азиатским направлением, хотела стать профессионалом в этом… Я пришла в МИД и думала, что буду работать на китайском направлении. Но не случилось. Была у меня большая трагедия – потому что, когда ты пять лет в институте готовишься к работе на китайском направлении, учишь язык, изучаешь страну. (…) Я участвовала в большом количестве внеинституских мероприятий, посвященных Китаю. У меня даже публикации были. А потом вдруг приходишь, и оказывается, что нет вакансий на этом направлении. И приходится эту пятилетнюю мечту как-то трансформировать. Или себя трансформировать», – рассказала Захарова в интервью группе «ВКонтакте» «Большая перемена».

Когда она пришла работать в МИД, то ей, как человеку с журналистским образованием МГИМО, предложили заняться информационной работой. «Я задала сама себе вопрос: а как же эти пять лет изучения Китая, китайского языка? Как же мечта?.. Мне казалось это неправильным – мечту оставлять нереализованной (…), подумала, посоветовалась, поговорила и решила, что это станет воплощено – все, что у меня есть – в сфере моих научных интересов… Защитила диссертацию, посвященную Китаю», – поделилась Захарова.

Ранее представитель МИДа объяснила, что патриотизм значит лично для нее.



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