Швейцария ужесточила ограничения по коронавирусу

12.12.2020, 7:30, Новости дня

Правительство Швейцарии запретило общественные мероприятия и ограничило работу магазинов, ресторанов, музеев и библиотек до 19.00 по местному времени. Новые меры в связи с пандемией будут действовать до 22 января. Исключение сделали лишь для празднования Рождества и Нового года.

В Швейцарии введены дополнительные ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Так, с 12 декабря по 22 января все швейцарские магазины, рестораны, библиотеки будут закрываться не позднее 19.00, введен запрет на общественные мероприятия, за исключением церковных служб, передает ТАСС.

Правительство Швейцарии решило усилить борьбу с коронавирусом. Барам и ресторанам разрешено работать до 01.00 в Рождество и на Новый год. Исключение составляют религиозные службы, однако в них не могут участвовать более 50 человек, а на частных мероприятиях допустимо присутствие не больше 10 человек.

Повторная вспышка коронавируса в Швейцарии была зафиксирована летом, в связи с чем в стране были приняты серьезные меры. Так, в Швейцарии действует правило 1,5-метровой социальной дистанции. После прибытия из ряда государств необходимо проходить 10-дневный карантин, за несоблюдение которого грозит штраф в размере 10 тыс. франков. Также необходимо повсеместно, в том числе и на улице, носить защитные маски.

Ужесточают ограничения по COVID-19 и другие европейские страны. Так, канцлер Германии Ангела Меркель назвала недостаточными действующие ограничения контактов для борьбы с распространением коронавируса и поддержала рекомендации об их ужесточении, в том числе закрытие некоторых магазинов, школ до 10 января. Нидерланды также собрались ужесточить ограничения по COVID-19 к Рождеству.

Новые ограничения для ресторанов и кафе в гостиницах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ввела Турция. Министерство внутренних дел страны разослало циркуляр об ужесточении требований в 81 провинцию республики. Рестораны и гостиничные кафе смогут оказывать услуги общественного питания только постояльцам. Они не имеют права осуществлять заказы навынос, а инспекционные мероприятия в их отношении будут усилены. Кроме того, в Турции введен комендантский час в будние дни с 21.00 до 05.00 по местному времени, который также действует с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника.