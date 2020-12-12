Белый дом подверг критике Верховный суд США за отказ пересмотреть итоги выборов

12.12.2020, 7:30, Новости дня

Верховный суд США отказался воспользоваться данной ему властью, чтобы добиться соблюдения конституции, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Они уклонились, иначе не скажешь. Они прикрылись процедурными моментами», – сообщила Макинэни.Она заявила, что республиканцы выявили «вопиющие нарушения», но это «было проигнорировано». Суд отклонил иск только потому, что Техас не смог обосновать с юридической точки зрения свою заинтересованность в проведении выборов в других штатах, но никто из судей «не высказал своего мнения о фактах, касающихся этого дела». Как подчеркнула Макинэни факты нарушений «по-прежнему имеются в наличии», в ряде штатов ведутся разбирательства относительно результатов голосования, «борьба за честность выборов продолжается».

Генпрокурор штата Техас Кен Пакстон после отказа Верховного суда США рассмотреть его иск о нарушениях на выборах намерен «без устали» продолжить добиваться привлечения к ответственности тех, кто к ним причастен, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Глава республиканцев в Техасе Аллен Уэст считает, что решение Верховного суда «создает прецедент, согласно которому штаты могут нарушать конституцию США и не нести ответственность». Он считает, что «соблюдающие закон штаты», возможно, «должны объединиться и сформировать союз штатов, которые будут придерживаться конституции», передает РИА «Новости».

Представитель штаба Джо Байдена Майк Гвин сказал, что «решительный и быстрый» отказ Верховного суда «не стала неожиданностью». По его словам, «чистая и внушительная победа избранного президента будет закреплена голосованием выборщиков в понедельник».