 

МИД Турции вызвал посла Ирана из-за обвинений Тегерана в адрес Эрдогана

12.12.2020, 6:36, Новости дня

Посла Ирана в Анкаре вызвали в МИД Турции, сообщают информационные агентства. Перед этим турецкого посла вызывали в МИД Ирана.

Внешнеполитическое ведомство Турции передало послу реакцию Анкары на «необоснованные обвинения» иранской стороны в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности, Турция высказала недовольство в связи с твитом министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, а также вызовом турецкого посла в МИД, что «открыло дорогу» в Иране кампании ненависти к Турции, передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на NTV и Anadolu

В четверг Эрдоган, выступая в Баку на военном параде в честь завершения военных действий в Карабахе, прочитал строчки из стихотворения, в котором упоминалась река Арас, «насильственно разделенная» между Азербайджаном и Ираном. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Турции, заявив, что Тегеран «никому не позволит вмешиваться в вопросы территориальной целостности» страны. Зариф выразил удивление в связи с тем, что Эрдогану никто не сказал, что это стихотворение о «насильственном отделении» в районе северо-западной части Ирана.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11 / Трамп перехватил лидерство в ключевой Айове

27.06 / Зеленский поручил Юзику возродить футбольный клуб “Кривбасс”

07.09 / Москва вошла в тройку наиболее эффективных городов во время пандемии

01.10 / Задержаны сбежавшие из колонии в Дагестане заключенные

20.09 / Взрыв газа произошел в жилом доме в Тюмени

13.10 / Климкин об опросе Зеленского: Надеюсь, не будет вопросов о войне с Россией и оккупированных территориях

03.09 / Гривна к доллару подешевела до 27,64 грн/$

05.08 / Во Владимирской области военный случайно застрелил сослуживца

10.11 / “Хорошая попытка понравиться”. Степанов ответил на заявление Ткаченко

12.08 / За день машины сбили в Белоруссии двух милиционеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска