МИД Турции вызвал посла Ирана из-за обвинений Тегерана в адрес Эрдогана

12.12.2020, 6:36, Новости дня

Посла Ирана в Анкаре вызвали в МИД Турции, сообщают информационные агентства. Перед этим турецкого посла вызывали в МИД Ирана.

Внешнеполитическое ведомство Турции передало послу реакцию Анкары на «необоснованные обвинения» иранской стороны в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности, Турция высказала недовольство в связи с твитом министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, а также вызовом турецкого посла в МИД, что «открыло дорогу» в Иране кампании ненависти к Турции, передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на NTV и Anadolu

В четверг Эрдоган, выступая в Баку на военном параде в честь завершения военных действий в Карабахе, прочитал строчки из стихотворения, в котором упоминалась река Арас, «насильственно разделенная» между Азербайджаном и Ираном. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Турции, заявив, что Тегеран «никому не позволит вмешиваться в вопросы территориальной целостности» страны. Зариф выразил удивление в связи с тем, что Эрдогану никто не сказал, что это стихотворение о «насильственном отделении» в районе северо-западной части Ирана.