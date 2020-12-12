 

Британская певица обвинила Шайю ЛаБафа в насилии

12.12.2020, 6:36, Новости дня

Британская певица Талия Дебретт Барнетт (FKA twigs) обвинила американского актера Шайю ЛаБафа в насилии и подала на него в суд Лос-Анджелеса, сообщают СМИ.

Барнетт и ЛаБаф в 2018–2019 годах состояли в отношениях. По ее словам, ЛаБаф не раз использовал физическое и эмоциональное насилие. Так, утверждается, что ЛаБаф бил и душил певицу, сознательно заразил болезнью, передающейся половым путем. Однажды, управляя автомобилем, он отстегнул ее ремень безопасности и пригрозил устроить аварию, если Барнетт не признается ему в любви, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

В иске говорится, что ЛаБаф держал рядом с кроватью заряженное огнестрельное оружие, из-за чего певица боялась ночью ходить в туалет, опасаясь, что он может принять ее за взломщика и застрелить, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что другая бывшая девушка ЛаБафа также выступала с подобными обвинениями. Сам актер не ответил на обвинения, но говорил, что у него «нет оправданий своему алкоголизму или агрессии». Он также просил «прощения у тех, кого обидел». ЛаБаф не раз оказывался в центре скандалов из-за своего пьянства. Он признавался, что проходил курс лечения от алкоголизма.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Украина является №1 в мире по использованию криптовалют – Минцифры

16.10 / Главы МИД РФ и Японии обсудили проекты на Южных Курилах

30.06 / Россия начала экспортировать антисептики

14.09 / Мишустин заявил о сохранении угрозы заражения коронавирусом

14.09 / Решение Кабмина о легализации монополии “Tedis Украина” на табачном рынке является незаконным и будет оспорено в суде

09.07 / В Госдуму внесен проект о лишении свободы за пропаганду наркопотребления в Сети

08.10 / “Путин – х…йло”. В Киеве “поздравили” российского президента с днем рождения

15.11 / Армянский командир отказался сдать позиции в Карабахе Азербайджану

28.07 / Появились данные о еще двух странах, с которыми РФ возобновит авиасообщение

31.07 / Евро вырос до 88 рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска