Космонавтам предложили поднять зарплаты

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12.12.2020, 5:42, Новости дня

Роскосмос предложил увеличить зарплаты космонавтам с 69,6 тыс. рублей до 94,7 тыс. рублей.

В соответствии с документом предусматривается «увеличение должностных окладов для лиц, состоящих в отряде космонавтов Российской Федерации, в сроки и размере, которые определяются для работников федеральных бюджетных и казенных учреждений в установленном порядке», говорится в пояснительной записке к документу, который опубликован на официальном сайте правовых актов.

Оклад кандидата в космонавты предлагается поднять с 60,9 тыс. рублей до 82,8 тыс. рублей, космонавта – с 63,8 тыс. рублей до 86,8 тыс. рублей, инструктора-космонавта – с 88,4 тыс. рублей до 120,3 тыс. рублей. Космонавтам, которые совершили космический полет, предлагается увеличить оклад с 69,6 тыс. рублей до 94,7 тыс. рублей, передает ТАСС. Проект документа на данный момент проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

В апреле российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что кандидаты в космонавты в РФ получают зарплату до 100 тыс. рублей, а имеющие опыт космических полетов могут зарабатывать свыше 200 тыс. рублей.



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