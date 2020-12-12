 

Pfizer получила лицензию на использование вакцины от коронавируса в США

12.12.2020, 5:42, Новости дня

Компаниям BioNTech и Pfizer выдано разрешение на использование вакцины от коронавируса в чрезвычайных обстоятельствах, сообщило управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США.

Как пишет New York Times, решение FDA означает, что в ближайшие дни миллионы американцев будут вакцинированы, передает ТАСС.



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