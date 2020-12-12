В Новой Москве произошло смертельное ДТП с Jaguar

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12.12.2020, 4:48, Новости дня

Автомобиль Jaguar премиум-класса врезался в отбойник в Новой Москве, в результате ДТП погибли два человека. Одна из полос в сторону Москвы перекрыта, рассказали в экстренных службах.

Авария произошла в Троицке в 19.21 мск на 44-м километре Калужского шоссе, передает ТАСС.

Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.

В ноябре в центре машина въехала в автобусную остановку в центре Москвы, пострадали несколько человек.

Ранее в Краснодарском крае «Приора» наехала на нескольких человек, погибли пятеро.



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