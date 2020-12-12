Киев заявил о «психологической атаке» на Зеленского из-за «Спутника V»

12.12.2020, 4:48, Новости дня

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что у РФ якобы нет безопасной вакцины от коронавируса.

По его словам, визит главы политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в Россию «имеет непосредственное отношение к национальной безопасности». Данилов заявил, что проводится «информационно-психологическая атака на президента Украины, правительство, на все украинское население», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина».

Как сообщил Данилов, в начале 2020 года украинские власти «поставили на мониторинг все компании в мире, которые занимаются» разработкой вакцины, «их в мире 227». При этом, как утверждает Данилов, в РФ «на сегодняшний день безопасной вакцины нет», российская вакцина может получить официальную регистрацию не ранее мая. Секретарь Совета нацбезопасности Украины надеется, что вакцинация украинского населения начнется в первом квартале 2021 года.

Данилов считает, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» не располагает необходимым оборудованием для производства российской вакцины «Спутник V». По информации Данилова, для поставки и сертификации такого оборудования необходимо от шести до восьми месяцев, передает ТАСС.

Напомним, Медведчук посетил Центр Гамалеи, где встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором центра Александром Гинцбургом для обсуждения использования российских вакцинных разработок на Украине. В РФПИ заявили, что выпуск готовой формы вакцины «Спутник V» на территории Украины наладила фармкомпания «Биолек», производственные мощности готовы. Гинцбург сообщал, что центр готов обучить украинских специалистов для вакцинирования украинцев.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Около половины регионов РФ уже получили партии вакцины «Спутник V», поставки в остальные начались после 10 декабря. Более 100 тыс. человек в РФ уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более двух миллионов получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.

Отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции уже привились министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.