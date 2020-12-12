 

Байден представил Сьюзан Райс как своего советника по внутренней политике

12.12.2020, 3:54, Новости дня

Джо Байден, который, по предварительным данным, стал избранным президентом США представил новых членов своей будущей администрации.

В пятницу стало известно, что Тим Вилсак должен стать министром сельского хозяйства, Денис МакДона – министром по делам ветеранов, Сьюзан Райс – президентским советником по внутренней политике. Все они были в команде Барака Обамы. В президентство Обамы Вилсак занимал тот же пост главы минсельхоза США, МакДона был главой аппарата Белого дома, Райс – советником по нацбезопасности.

Кроме того, Марсия Фадж должна возглавить министерство жилищного строительства и городского развития, Кэтрин Тай собираются сделать торговым представителем США. Тай станет первой американской азиатского происхождения на этой должности, передает РИА «Новости».

Байден заверил, что эти люди «знают и умеют, как сделать так, чтобы правительство работало для людей».

Напомним, Байден заявил, что собирается сформировать самое разнообразное американское правительство по «расе, цвету, полу». Так, в группу основных сотрудников Белого дома, отвечающих за работу с журналистами, войдут только женщины. Претендентом на пост главы Пентагона после прихода новой администрации будет генерал Ллойд Остин. В случае утверждения Остин станет первым афроамериканцем во главе Пентагона.



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