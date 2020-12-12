Генконсульство РФ в Нью-Йорке закрылось на карантин

12.12.2020, 3:54, Новости дня

Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке сообщило, что в связи с ситуацией с распространением коронавируса закрывается на карантин.

Из-за «обострения эпидемиологической обстановки» Генконсульство будет закрыто до конца 2020 года. Тех, кто был записан на прием в указанный период, примут «в приоритетном порядке после возобновления работы», информирует Генконсульство в Тwitter.

Напомним, в США число людей, умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания, превысило военные потери страны во Второй мировой войне. Власти США заявили, что высокая смертность будет наблюдаться в стране еще в течение двух или трех месяцев.