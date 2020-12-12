 

Мнение: “Марафон ответов” с Алексеем Исаевым

12.12.2020, 3:34, Разное

Огромный марафон вопросов и ответов от военного историка Алексея Исаева.
Более 3,5 часов Исаев отвечает на различные вопросы по второй мировой войне.
Слушается легко и доступно.

На заглавной фотографии, немецкая шифровальная машина "Энигма", найдена на дне Балтийского моря.
В конце войны ее выкинули за борт одного из немецких боевых кораблей.

Плюс еще из присланного читателями.

По следам похода Суворова. В дополнение к этому посту https://colonelcassad.livejournal.com/6386990.html

Источник: Colonel Cassad



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