Мнение: “Марафон ответов” с Алексеем Исаевым

12.12.2020, 3:34, Разное

Огромный марафон вопросов и ответов от военного историка Алексея Исаева.

Более 3,5 часов Исаев отвечает на различные вопросы по второй мировой войне.

Слушается легко и доступно.

На заглавной фотографии, немецкая шифровальная машина "Энигма", найдена на дне Балтийского моря.

В конце войны ее выкинули за борт одного из немецких боевых кораблей.

Плюс еще из присланного читателями.

По следам похода Суворова. В дополнение к этому посту https://colonelcassad.livejournal.com/6386990.html