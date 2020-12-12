Палки, деньги, два стола

12.12.2020, 3:20, Разное

Петербургские рестораторы, несогласные с коронавирусными ограничениями, попали под полицейские дубинки.

В петербургские бары, отказывающиеся выполнять коронавирусные ограничения, пришли сотрудники полиции, Следственного комитета и Роспотребнадзора. Было возбуждено два уголовных дела. А Смольный пообещал ужесточить проверку «несогласного» общепита. Напомним, городские власти ввели полный запрет на работу ресторанов, баров и кафе с 30 декабря по 3 января. Кроме того, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января заведения будут закрыты с 19:00 до 06:00.

В ночь на 9 декабря силовики пришли в три петербургских бара на улице Рубинштейна: Commode, Noir и Poison. Адреса и названия этих заведений указаны в виртуальной «Карте сопротивления», которую создали сами рестораторы накануне облавы — 8 декабря. На ней отмечены те, кто вопреки постановлению № 121 собрался работать в новогодние праздники.

За сутки на карте появилось около 200 заведений.

Первым на пути силовиков оказался бар Commode, ночью 9 декабря здесь находилось чуть больше десяти гостей и восемь сотрудников.

— В бар ворвались около 30 омоновцев, положили всех лицом в пол, если кто-то пытался задать вопрос, тут же получал удар дубинкой, — рассказал «Новой» Никита Фарбесс из бара Сommode. — Ордера у полиции не было, поэтому они взломали дверь якобы потому, что мы не выпускали какого-то посетителя.

Версию о заложнике, которого держали в баре непонятно с какой целью, поддержал и вице-губернатор Евгений Елин, который объяснил ночное происшествие тем, что сотрудники правоохранительных органов «освобождали чиновника Смольного».

— Но на самом деле все понимают, зачем был нужен это рейд,— говорит Никита. — Это была показательная казнь за то, что мы продолжали работать, несмотря на ограничения.

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Администратор Оксана Василенко успела скачать на свой телефон файл с систем видеонаблюдения (они были потом конфискованы), установленных в баре. И картинка того, как силовики орудуют палками, тут же появилась в Сети. Утром Следственный комитет опубликовал уже свое видео, которое очень отличалось от первого «оригинального».

— Милое, интеллигентное видео получилось у силовиков, — говорит предприниматель Николай Корсаков, один из организаторов борьбы петербургских заведений с коронавирусными ограничениями. — Сначала влетели, все разгромили, побили людей резиновыми палками. Потом всех рассадили по стенке, приехал их телеканал, снял мирную картинку.

В двух остальных барах, куда также пришли с проверкой спецслужбы, все было уже намного спокойнее.

По информации «Новой газеты»,

всего было задержано семь человек: пять сотрудников баров и два посетителя.

Были составлены административные протоколы за несоблюдение 121-го постановления, ограничивающего работу общепита в праздники.

— Но такой жесткой реакции властей мы не ожидали совсем, — говорит Николай Корсаков. — Да, мы знали, что будут проверки, готовились к ним, но были уверены, что все будет происходить в правовом поле. Мы хотим, чтобы нам четко объяснили, почему нас закрывают. Мы те самые ресторанчики, бары, кафе, где владельцы сами стоят за стойкой бара. Эти сотни заведений создают атмосферу Петербурга как ресторанной столицы России.

История о некоем чиновнике Смольного, который, по словам вице-губернатора Евгения Елина, был взят в заложники в баре Commode, продолжения не получила. Существовал ли «заложник» вообще, не стало ясно даже после брифинга, который Смольный провел по итогам рейда.

«Все вопросы о чиновнике задавайте в Смольный, — пояснил «Новой» Сергей Капитонов, старший помощник руководителя ГСУ СК по Петербургу. — По итогам проверки были возбуждены два уголовных дела по ст. 238 ч. 2 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье составляет до шести лет лишения свободы».

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Лидер «ковидного бунта» петербургских рестораторов Александр Коновалов (кстати, он один из совладельцев бара Commode) готов сесть за стол переговоров с чиновниками. «Мы обращаемся к правительству Санкт-Петербурга с предложением организовать рабочую группу и в кратчайшие сроки приступить к обсуждению нашей общей проблемы в формате конструктивного диалога», — пояснил он.

После ночной облавы на петербургские бары изменилась и «Карта сопротивления». Теперь на ней предлагается размещать названия ресторанов, кафе и баров, «выступающих за конструктивный диалог с властью с целью корректировки постановления № 121».

Ирина Молчанова — специально для «Новой»,

Санкт-Петербург