 

Путин заявил, что дело об убийстве Немцова “надо дорабатывать”

12.12.2020, 3:16, Новости дня

Расследование убийства оппозиционного политика Бориса Немцова “должно быть доработано”. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Стенограмму встречи опубликовал Кремль 10 декабря. 

“Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки, все найдены, посажены и понесли ответственность. Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики… Они понесли достаточно суровое наказание, сидят все в тюрьме, за решеткой”, – сказал российский президент.

Члены совета напомнили Путину, что организаторы преступления до сих пор не найдены.

Немцова застрелили возле Кремля 27 февраля 2015 года.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне “Север” Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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