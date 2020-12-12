Мнение: В США затишье перед бурей

12.12.2020, 3:06, Разное

Интереснейшие вещи можно найти на всяких крупных западных сайтах! Вот, к примеру, интервью генерала Флинна на сайте Worldviewweekend.com.

“Генерал Флинн начал свое интервью с того, что забил тревогу по поводу массовых фальсификаций на выборах, имевших место во время выборов 3 ноября 2020 года:

– То, что происходит в этой стране, никогда не должно было произойти. И мы проходим, в этом нет никаких сомнений, мы проходим через горнило истории, и если мы не исправим то, что происходит прямо сейчас, в течение следующих двух недель, то мне действительно неприятно даже думать о том, что произойдет в нашей стране во второй половине декабря и, конечно же, в следующем месяце.



Я ни на секунду не верю, что страна примет вице-президента Байдена в качестве следующего президента, основываясь на том, что, как мы знаем, является, вероятно, самым большим мошенничеством, которое наша страна когда-либо испытывала в нашей истории.

Генерал Флинн также выразил оптимизм, заявив:

– Я воспринимаю происходящее в позитивном ключе. Сегодня меня спросили, по шкале от одного до десяти, кто будет следующим президентом, и я сказал “10, это будет Дональд Трамп”, это будет президент Трамп, у меня нет никаких сомнений в том, что он выиграл эти выборы с разрывом, вероятно, где-то между 350 и 400 голосами коллегии выборщиков. Я расстроен. Я полон решимости. Я собираюсь быть стойким. И я верю, что я отражаю миллионы, миллионы и миллионы людей по всей стране, которые чувствуют то же самое, что и я”, – добавил генерал Флинн.

Генерал Макинерни, который представил генерала Флинна на открытии программы, прокомментировал заявления генерала Флинна и назвал кризис фальсификаций на выборах 2020 года “быстро движущимся поездом”.

Мы наблюдаем самую беспрецедентную ситуацию в истории Америки. Это самая опасная ситуация со времен Гражданской войны, чтобы сохранить единство нации. И почему я это говорю?

Гражданская война, это была просто война. Сегодня вы с генералом Флинном говорили о кибервойне. В кибервойне это скрыто, это мистика, вы не видите, как это происходит. Такое случается. И вдруг 138 000 голосов или 150 000 голосов, внезапно они появляются. И поскольку мы смотрим на компьютеры, мы предполагаем, что все они законны. Но в данном конкретном случае они не являются законными”.

https://www.worldviewweekend.com/news/article/general-michael-flynns-first-interview-pardon-president-has-clear-paths-victory

Кто такой генерал Флинн? Читаем в Вики: “генерал-лейтенант армии США в отставке, 18-й директор Разведывательного управления Министерства обороны (2012—2014), бывший командующий Объединенного командования функционального компонента по вопросам разведки, наблюдения и рекогносцировки и бывший член Совета военной разведки. Советник президента США по национальной безопасности (20 января — 13 февраля 2017)”.

А еще ранее в интервью тому же изданию генерал Макинерни зажигал еще круче:

“В США назревает финальная схватка по итогам президентских выборов. 14 декабря должно состояться окончательное голосование коллегии выборщиков, но, казалось бы, решённый в пользу Байдена исход вдруг стал проблематичным.

В конце ноября ряд второстепенных информационных ресурсов сообщил о том, что якобы спецназ армии США штурмовал консульство США во Франкфурте-на-Майне, где расположен крупнейший зарубежный киберцентр ЦРУ, занимающийся воздействием на мировые информационные процессы. Во время перестрелки были жертвы.

Спецназ захватил серверы с программами, доказывающими, что отсюда осуществлялась манипуляция выборами в США в пользу Джо Байдена. Ведущие СМИ США и Европы дружно «не заметили» сенсацию или через социальные сети довелили до общественности, что это «фейк ньюс».

Однако 27 ноября крупный сайт Worldviewweekend.com выпустил интервью с бывшим советником Трампа по национальной безопасности генералом Майклом Флинном и генерал-лейтенантом ВВС США в отставке Томасом Макинерни. Оба генерала имели отношение к разведке (Флинн возглавлял военную разведку США в 2012-2014 гг., Макинерни специализировался на кибервойнах). Оба подтвердили, что атака на киберцентр действительно имела место. По утверждению генералов, она «ударила по одной из ключевых структур «глубинного государства», работающего против конституции Америки», так как центр обеспечивал победу Джо Байдена через кражу голосов и подтасовку результатов голосования.

Основные тезисы интервью:

– центр является крупнейшей заграничной структурой ЦРУ, в нём работают тысячи специалистов. Ранее мощности центра использовались в подрывной работе против КНР, Ирана, России и других стран, но со временем к этому прибавилось использование во внутриполитических целях;

– создателем основных подрывных хакерских программ HAMMER и Scorecard является бывший аналитик ЦРУ Денис Монтгомери (Denis Montgomery);

– тот факт, что в пяти критически важных штатах США подсчёты голосов на выборах были прекращены по чьей-то команде одновременно, показывает, что работа избирательных комиссий в них велась под негласным контролем посторонних сил. Чтобы вывести Джо Байдена в лидеры, использовались программы HAMMER и Scorecard, а также Dominion;

– в Пенсильвании были разосланы по почте 1.8 миллиона бюллетеней для голосования, а на участки вернулось 2.5 миллиона. 700 тыс. бюллетеней были напечатаны дополнительно в пользу кандидата от демократов;

– огромные несовпадения в итоговых цифрах голосования выявлены в других «критических штатах» – Висконсине, Аризоне, Неваде, Джорджии, Мичигане;

– спецназ США штурмовал киберцентр ЦРУ в Германии по приказу Трампа. В атаке участвовал 305-й батальон военной разведки МО США. После атаки директор Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) Крис Кребс был уличён в государственной измене и уволен Трампом с должности;

– новые разоблачительные данные с захваченных серверов появятся в нужный момент только в Верховном суде США и нигде более;

– исполнители подрывного проекта среднего уровня, будучи арестованными, неизбежно укажут на Джо Байдена и Барака Обаму как на главных организаторов подтасовки результатов выборов.

С учётом обозначившейся необходимости пересчёта голосов в Пенсильвании, Мичигане, Аризоне, Джорджии, Неваде и Висконсине Трамп получит от 350 до 400 голосов выборщиков, что гарантирует ему победу.

Сейчас в США кратковременное затишье. Ни одно из заинтересованных американских ведомств США – ЦРУ, Министерство обороны, Госдеп, Агентство о кибербезопасности – пока не опровергло сообщение об атаке американского армейского спецназа на центр ЦРУ во Франкфурте-на-Майне”.

Круто! Спасибо Астерроту за наводку на сайт.