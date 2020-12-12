Систему онлайн-касс задействуют для контроля за ценами на продукты

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12.12.2020, 3:00, Новости дня

Для контроля за ценами на продукты питания будет задействована система онлайн-касс, которые в реальном времени передают данные в налоговые органы, соответствующее поручение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Минфину РФ (…) Минэкономразвития РФ (…) представить в правительство Российской Федерации дорожную карту по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров для обеспечения мониторинга с использованием возможностей новой системы контрольно-кассовой техники, функционирующей в режиме передачи фискальных данных в налоговые органы в электронной форме», – говорится в сообщении на сайте правительства. Срок исполнения поручения – до 15 января.

Также Мишустин поручил Минпромторгу и Мисельхозу проводить мониторинг потребительских цен на социально значимые товары и еженедельно докладывать о результатах правительству.

Кроме того, премьер потребовал представить идеи по параметрам соглашения для сдерживания цен на продукты питания. «Для сдерживания роста цен на продукты между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом будут подписаны четырхсторонние соглашения. Предложения по их содержанию и конкретным параметрам Федеральная антимонопольная служба должна представить в Минсельхоз в течение суток», – сказано в сообщении.

Минэкономразвития, в соответствии с поручением главы правительства, до 21 декабря должно предоставить предложения по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары.

В среду президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты. 

В четверг премьер Михаил Мишустин заявил, что ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты.

Генеральная прокуратура поручила проверить обоснованность роста цен на продукты в российских регионах.



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