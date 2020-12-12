Власти Нью-Йорка закрыли кафе и рестораны

12.12.2020, 3:00, Новости дня

В Нью-Йорке с понедельника вводится запрет на посещение заведений общественного питания на фоне увеличения количества заболевших коронавирусом, сообщил мэр города Эндрю Куомо.

«Употребление пищи в заведениях общественного питания запрещается в Нью-Йорке с понедельника. Уровень госпитализации не стабилизировался, а учитывая рост инфицированных и высокую плотность населения Нью-Йорка, посещение заведений общепита представляет слишком высокий риск. Возможность самовывоза, доставки и употребления пищи на улице сохранится», – написал чиновник в Twitter.

По словам Куомо, за последние сутки в Нью-Йорке выявили 10 тыс. 595 новых случаев заболевания коронавирусом и госпитализировали 5 321 человека. Кроме того, было зафиксировано 87 летальных случаев. Также мэр сообщил, что в выходные в штат поступят 170 тыс.доз вакцины от концерна Pfizer, а 21 декабря – 346 тыс. доз вакцины от Moderna.

Число людей, умерших в США от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания, превысило военные потери страны во Второй мировой войне.

Ранее суточную смертность от COVID-19 в США сравнили с числом жертв теракта 9/11.