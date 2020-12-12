Мнение: Новый рынок

12.12.2020, 2:44, Разное

Ковидная история (она же истерия) создала крайне специфический рынок — рынок тотальной вакцинации. Нужно понимать, что девятнадцатый ковид — это лишь первая ласточка. Это что-то вроде международного терроризма: как только против него был объявлен всемирный джихад, мгновенно возникло целое море террористических группировок, смертельно опасных и глобальных. Хотя еще вчера это были либо локальные, либо совсем маргинальные тусовки энтузиастов. Пожалуй, только ИГИЛ в определенном смысле отвечал определению угрозы, но он, будем говорить прямо, никогда и не был террористической организацией — классическое национально-освободительное движение, как, к примеру, Талибан, Хезболла, Ансар Алла — разве что, в отличие от них, ИГИЛ всегда позиционировал себя не как локальное и национальное движение, а претендовал на транснациональный масштаб, объявив национализм ширком — тяжким грехом. Но, повторюсь, называть эту и подобные ей организации террористическими неверно по сути, методологически.

Международный терроризм свое отыграл, и о нем уже практически не слышно. Отдельные теракты — да, но они уже почти никого не волнуют, разве что как фантомные боли. Из мейнстрима международный терроризм ушел в маргинальное подполье — хотя будем откровенны, он их него и не выползал. Врагом человечества номер один его сделала пропаганда, выполнявшая заказ на поиск глобального врага, в борьбе с которым очень удобно продвигать свои интересы. Штаты, запустив эту волну в начале нулевых, решали свои задачи, Путин, совершив агрессию в Сирии, решал свои — но к международному терроризму всё это не имело ни малейшего отношения. Впрочем, сложно бороться с тем, чего нет. Но мы о вирусах.

Сейчас глобальной угрозой становится именно вирус. Прямо сейчас это Ковид-19, но не стоит обольщаться: после него появится что-то еще, потом — еще. Либо Ковид окажется таким уникальным, что мы будем с ним бороться лет десять-пятнадцать. Пока он не исчерпает себя в плане инструмента продвижения интересов заказчика.

У подобной борьбы есть много измерений. В принципе, любая война должна отвечать критерию экономической целесообразности и эффективности. Война — дело затратное, но победитель отбивает потери и убытки репарациями и захватом новых рынков. А значит, у любой войны должен быть выгодоприобретатель и тот, на кого запишут все убытки. Правда, есть определенный нюанс — в период глобальных катастроф это правило работает не очень, а возможно, и совсем не работает. К примеру, война с международным терроризмом для США была точно не прибыльным мероприятием. Что-то Штаты отбили за счет захвата чужой собственности (те же месторождения в Ираке), но в целом 2,5-3 триллиона долларов, затраченных на войны последних двух десятилетий, Америка не смогла окупить. Россия, ведя сегодня сразу три (а на самом деле, и больше) локальных войны, тоже несет убытки, которые возместить не удастся никогда. Объяснение этому вполне очевидное: в период глобальных социальных катастроф и сдвигов понятия «победа» или «поражение» размываются, так как число неблагоприятных факторов растет быстрее, чем разрешается силовым путем. Поэтому что-то удается вернуть, но баланс войн в такие периоды всегда отрицателен.

Так или иначе, но вирусная история внезапно создала огромный и очень ёмкий рынок продажи вакцин. Вроде бы ничего нового. Но количественные показатели создали качественный скачок. Чем-то создание этого рынка напоминает история компании «Эппл» – она тоже ничего принципиально нового не создала. Персональные компьютеры она не изобрела, смартфоны и планшеты были известны до айфона и айпада. «Эппл» (а точнее, Стив Джобс) создала на базе уже существующих моделей и решений новую культуру и заняла в этой культуре нишу великого гуру. Создателя образов и смыслов. Так был создан рынок, куда потом пришли все. Но «Эппл» остается на этом рынке именно ведущим идеологом, и от нее ждут не столько нового айфона, сколько новых смыслов. И то, что Тим Кук — не Стив Джобс, для «Эппл», по-видимому, создает проблемы — Кук не может генерировать смыслы. Он может только продавать айфоны. А потому неизбежно появится новый гуру, и это лишь вопрос времени.

В рынком вакцин история очень и очень похожа. Теперь создан новый смысл — глобальная безопасность. Ковидный террор создал запрос на безопасность, а рынок — это всегда баланс спроса и предложения. Поэтому ответ на глобальный запрос — это глобальный рынок вакцин. И даже неважно, помогают они или нет, важно, что миллиарды людей должны уверовать в то, что они помогают. Кстати, в фармацевтике был уже примерно похожий сюжет, когда великий химик Лайнус Полинг под конец жизни заработал маленький персональный психоз на теме витамина С, который он ел буквально горстями, а затем воспользовался идеей создателя БАДов американца Ренборга и, будучи человеком с мировым именем, фактически запустил в массовое сознание сам термин биологически активных добавок. Потом на базе вспыхнувшего наведенного массового психоза возник Гербалайф, продававший за чудовищные деньги фактически траву. Возникла мировая мода — и с ней рынок нелекарственных чудо-препаратов от всего, куда хлынули мировые фармацевтические монстры.

Если БАДы — это мода на здоровье, то вакцины — это мода на безопасность. Любые витальные угрозы воспринимаются предельно остро, а потому включать разум в случае, когда на вас давит пресс пропаганды именно в адрес подобной угрозы, крайне сложно. Кстати, борьба с международным терроризмом педалировала тот же самый запрос — запрос на безопасность. И неважно, что от теракта вероятность погибнуть существенно (на порядки) ниже, чем от банального ДТП или бытового удара током. Важно, что был создан наведенный психоз — а далее возник рынок, где государства продавали свои услуги по обеспечению безопасности в обмен на свободу граждан. Штаты (уж на что свобода у них вбита в подкорку на уровне базовой ценности) без звука проглотили после событий 911 создание структур, которые делали понятие «свобода» буквально гипотетическим. Что уж говорить про другие страны — даже сейчас значительная часть российского населения свято уверена, что Путин борется в Сирии «на дальних поступах», чтобы «они» не пришли сюда к нам. Безусловно, чистой воды идиотизм — но это реакция на витальную угрозу, когда головной мозг, отвечающий за разумное поведение, перестает работать, а начинает работать мозг спинной, отвечающий за древние инстинкты.

Можно сказать, что рынок вакцин уже создан. Главное — теперь есть запрос на глобальное вакцинирование. И хотя очень немалое число людей не готовы прямо сейчас подставлять плечо под живительный укол, это лишь вопрос времени и степени террора, который обрушится на «диссидентов». Сам террор будет многоплановым и системным, направленным на максимальное сокращение числа отказников и главное — перевод их в маргинальное состояние. Массовая вакцинация (причем регулярная, так как мы же понимаем, что Ковид — страшная вещь, а потому вакцина не дает гарантий в разовом применении. Нужно колоть регулярно и всю жизнь), в общем, массовая вакцинация — это скорее всего, неизбежность. Отдельным людям или сообществам удастся избежать ее, но в целом спрятаться от прививки будет крайне сложно.

Рынок создан, остается главный вопрос — кто за все заплатит. Кто получит прибыль, а кто — убыток. Именно поэтому разворачивается борьба вакцин. Цель борьбы — захватить максимально широкий и платежеспособный сегмент нового рынка и монополизировать его. И эта борьба только начинается. Мы обязательно увидим войны 21 века, целью которых будет навязывание новых стандартов, будь то вакцина от Пфайзер или китайской Синовак Биотех. Рынок гигантский — семь миллиардов населения Земли по два укола каждые два года — можно себе представить астрономические суммы, которые будут оборачиваться на этом рынке. За такие деньги не просто убивают, за такие деньги можно с чистой совестью укатывать в пыль и щебень целые страны. Так что вакцинные войны — дело уже очень недалекого будущего, и весь вопрос — будут ли они только холодными или все-таки перейдут в теплые стадии. Проигравший будет покупать вакцину победителя – вот и вся экономическая подоплека этих войн.

ПС. Вопрос, что вакцины – это не только про зарабатывание баснословных денег, но и про генетическое моделирование вакцинируемых, я бы оставил дискуссионным. На мой взгляд, сегодняшние биотехнологии еще очень далеки от возможностей проектного моделирования генотипа человека с заданными параметрами. Но эта тема – еще одна мода, мода на поиск угроз, а потому она в принципе не дискутабельна, так как угроза жизненного порядка, витальная угроза – это всегда спинной мозг, но никак не головной. Разум в таких ситуациях отключается, а потому любая дискуссия практически невозможна.