 

В ЕС договорились о сокращении к 2030 году углеродных выбросов на 55%

12.12.2020, 2:22, Новости дня

Страны Евросоюза на встрече глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе 11 декабря договорились о сокращении углеродных выбросов в атмосферу к 2030 году не менее, чем на 55%, по сравнению с уровнем 1990 года. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита.

Такое решение было принято в рамках выполнения положений Парижского климатического соглашения.

Принятая норма значительно повышает обязательства, существовавшие в ЕС до настоящего момента – сокращение к 2030 году углеродных выбросов на 40%.

“Мы будем повышать наши климатические амбиции таким образом, чтобы стимулировать устойчивый экономический рост, создавать рабочие места, приносить пользу для здоровья граждан ЕС и окружающей среды, и вносить свой вклад в долгосрочную глобальную конкурентоспособность экономики ЕС за счет продвижения инноваций в экологической сфере технологии”, – говорится в заявлении.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter написала, что такое решение “освобождает нам дорогу к климатической нейтральности к 2050 году”.

Great way to celebrate the first anniversary of our #EUGreenDeal!

#EUCO has endorsed our ambitious proposal for a new EU climate target.

Europe will reduce emissions by at least 55% by 2030.

It puts us on a clear path towards climate neutrality in 2050.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2020

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали около 200 стран, в том числе Украина.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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