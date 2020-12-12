Мнение: В твоей комнате мы сделаем свою спальню (с)

12.12.2020, 2:12, Разное

Некая Дарья Королькова написала пост, который, что называется, “взорвал Фейсбук”. И не только Фейсбук – в свое время его переопубликовали и обсуждали даже в журнале “Космо”. Хотя по форме там все было более чем банально – всего лишь некое напутственное послание матери своей 15-летней дочери. Дело было давно – около 5 лет назад – и я тогда его благополучно пропустил, но вот сейчас тот же ФБ опять про него напомнил. Я наконец прочел полный текст, в принципе со всем согласился… и задумался: что же тогда в нем так коробит? Вот он, собственно:

“1. Через 3 года я могу выгнать тебя из дома. Страшно звучит, да? Но, тем не менее. В 18 у тебя будет 2 варианта действий: ты поступаешь в ВУЗ, и я тебя поддерживаю, как могу, до окончания, или до нахождения работы. Либо ты кладешь на ВУЗ болт (и я никогда не осужу тебя за это) и идешь работать. И обеспечиваешь свои потребности сама. Содержать неучащуюся девочку 18+ лет от роду я не буду, потому что я считаю это неправильным. У тебя есть 3 года, чтобы выбрать…

Да, мы уже придумали перепланировку квартиры. В твоей комнате будет наша спальня.

2. Ты прекрасна. Ты красива. Ты очень умна. Ты гораздо лучше, чем я. Ты — замечательная. Я знаю тебя 15 лет, и ты гораздо лучше, чем я могла себе представить в самых смелых мечтах. Если кто-то этого не понимает, это его проблемы. Ну, и еще немного папины, но он-то шустро с лестницы спускает, тут я не беспокоюсь.

3. Я тебе не пример. Ты совершенно другая, отдельная личность, ты не должна любить то, что люблю я, ты имеешь полное право попирать мои авторитеты и класть болт на мои ценности. Один нюанс: нести ответственность за свой выбор ты тоже будешь сама.

4. Ты свободна. Я ничего от тебя не жду. Ты можешь пойти в дворники, маникюрши, слесари, токари, домохозяйки, бизнес-аналитики, офис-менеджеры и стать кассиром в Ашане. Я не считаю возможным вмешиваться в твой выбор жизненного пути. Но не забывай перечитывать первый пункт.

5. Ты не должна мне ничего. Я растила тебя не в долг. Я не жду стакана воды, будь он неладен, я не рассчитываю, что ты обеспечишь мне безбедную старость, я не грежу твоими нобелевками. Ты вправе выбрать то, что для тебя важно и ценно. Или пустить все на самотек. Это твоя жизнь и твой выбор.

6. У тебя есть дом. Что бы ни случилось в твоей жизни, я буду рядом, если тебе это нужно. Я поддержу и пожалею, я посочувствую и попробую помочь, если ты попросишь. Но я не буду вмешиваться самопроизвольно.

7. У меня своя жизнь. Я не обязана помогать по свистку, бросать свои дела ради тебя. жертвовать своим комфортом ради твоего. Я МОГУ. Но я НЕ ДОЛЖНА.

8. У тебя своя жизнь. За кого выходить замуж, рожать ли детей, становиться ли лесбиянкой, вступать ли в Единую Россию, ты всегда будешь решать сама. Мои взгляды, политические пристрастия, жизненные убеждения не должны никак на тебя влиять. Ты можешь поступать так, как велит тебе сердце, совесть и корысть. От этого ты не потеряешь меня, не перестанешь быть моей дочерью, не станешь персоной нон-грата.

9. Никто не намерен тебе вредить. Это непросто понять, но правда: все думают только о себе. И я. да. Любой человек в любых обстоятельствах ведет себя так, как считает правильным. Никто (психически здоровый) не ухудшает свою жизнь сознательно. Он (или она) действуют так. как (с их точки зрения) будет лучше им. Не более. Просто ваши картины мира не совпадают.

10. Мир несправедлив. Нет гарантированных способов добиться успеха и гарантированных способов избежать неудачи. Ты не контролируешь этот мир. Ты можешь делать все правильно и оказаться в жопе. Ты можешь нарушать все на свете и оказаться на коне. Единственное, о чем ты должна беспокоиться — это о честности. Не ври себе. Учись себя понимать. Осознавай свои истинные потребности и чувства. И думай, как тебе будет лучше.

11. Твое «хорошо» почти всегда будет означать чье-то «плохо». Ты займешь чье-то место в институте или у кассы Ашана. Ты будешь встречаться с чьей-то любовью всей жизни или сидеть на чьем-то любимом месте в кинотеатре. Не парься. Твое «плохо» всегда будет означать чье-то «Хорошо», так что вы квиты.

12. На 100% ты можешь верить только себе. Нет, даже не мне, я же не могу пролезть в твою голову. Ты обязательно недосказываешь, скрываешь и утаиваешь. Я знаю, я тоже так делаю. У меня тоже есть мама. Только ты сама знаешь ВСЕ о себе. Только ты знаешь, на что способна.

13. Не перекладывай ответственность. За твою жизнь с 18 лет отвечаешь ты. И никакие Онасука и Онкозел тут ни при чем. Рожай детей, если сможешь вырастить их одна. Берись за проект, если вытянешь его без коллег. Эмигрируй, если способна оказаться одна в чужой стране. ОДНА. Если повезет и будут помощники, родные, близкие — тебе будет легче. Но они тебе НЕ ДОЛЖНЫ. Не рассчитывай.

14. Просчитывай. У каждого действия есть последствия. Может быть, ты не предвидишь все. Но пробуй просчитать максимум. Чем лучше ты себе представляешь варианты — тем разумнее твое поведение.

15. Не слушай меня. Я накатала 14 пунктов, которые, на мой взгляд, сделают твою жизнь лучше моей. Но ты — не я (и об этом, кстати, был отдельный пункт). Не сравнивай. Не равняйся. Иди и живи. Я родила тебя не для того, чтобы ты была моей дочерью. Я хотела выпустить в мир человека, который проживет в нем свою собственную жизнь. Иди и живи ее.

15а. Только потом не жалуйся.

15б. И не отключай телефон. Я волнуюсь” (ДАРЬЯ КОРОЛЬКОВА)

Вот. Казалось бы – что тут можно возразить, все так и есть. Почему же первая, еще безотчетная, дорациональная реакция сразу после прочтения – “Ну и стерва”?! Она же явно несправедлива! Мать просто всё максимально честно излагает (в “Космополитене”, кстати, это и отметили как главное достоинство – “оно просто очень честное”), и при этом она ведь желает дочери только добра, любит ее… Впрочем, полно: а любит ли? И если любит – то как?!

Любовь, как учит нас дедушка Фромм, бывает двух видов: условная и безусловная. Поскольку дедуля был учеником Фрейда и вырос во времена дремучего сексизма, он абсолютно неполиткорректно назвал условную любовь “отцовской”, а безусловную “материнской”. Смысл терминов достаточно понятен: условная – это когда любят “при условии”. Скажем, отец любит ребенка, когда он приносит хорошие оценки или много раз подтягивается на турнике. Тогда он ребенка хвалит и даже треплет ласково по волосам. Если же ребенок приносит плохую оценку или висит на турнике бессмысленным кулём – отец резко перестаёт ребенка любить, а вместо этого снимает ремень.

А вот материнская любовь, по Фромму – безусловная, то есть не привязана ни к каким достижениям или неудачам своего чада. Станет оно нобелевским лауреатом или всю жизнь проваляется под забором – мать все равно его, хоть какого, примет, умоет, накормит и приласкает. На то и мама, за это о ней так тоскуют даже любители надрывного радио Шансон.

Я понял, что меня бессознательно возмутило в строгом тексте Корольковой: он всем хорош – но он какой-то не материнский. Если бы нечто подобное изобразил чей-то отец – думается, текст прошел бы незамеченным, во всяком случае – не вызвал бы ажиотажа. Но мать?! “В 18 лет я выгоню тебя из дома”? Безусловно, очень многие – если не все – подростки сами мечтают уйти из дома, иные даже считают дни, как солдаты до дембеля; однако все ж большинство видят этот выход “на свободу” как свой добровольный шаг, даже – как акт противодействия: “предки держали, но я вырвался (вырвалась!), я – молодец!” И ситуация психологически абсолютно меняется, если тебя ВЫГОНЯЮТ.

Получается какой-то мир без любви: безусловной в жизни каждого и так почти нет, а про условную, по Фромму, всегда грызет червячок сомнения – а любовь ли это вообще: может быть, просто сделка? Если отец тебя любит, за то что ты приносишь ему хорошие оценки – то ведь и проститутка тебя любит, за то что приносишь ей определенную сумму; в чем тогда разница, доктор? И если мать декларирует, по факту, что после определенного возраста она тебя любить перестаёт – где ж тогда она, любовь безусловная, просто за факт существования? И – была ли она вообще?

Есть, впрочем, и хорошие варианты. В реальности, по счастью, гендерные привязки – вероятностны, а не детерминированы. Вполне может быть так, что в конкретной семье “отцовской любовью” ребенка любит как раз мама, а “материнской безусловной” – папа. Или, что нынче особенно распространено в связи с тотальной безотцовщиной – отцовской любит мама, а материнской – бабушка. Или наоборот. По-разному может быть. Так что не нужно торопиться жалеть бедную девочку – дочь несчастной Дарьи (сейчас той, кстати, уже 19 должно быть; интересно – выгнали ее из дому или нет).

Может быть, в той семье просто есть нежный и полностью преданный дочери отец, который (тайком от строгой матери) всегда ее поддержит. Но вот совсем не иметь “психологической матери”, кто бы ею не был в реальности – бабушка, отец, старшая сестра, соседка баба Нюша – вот это действительно ужасно. Такие дети потом живут с травмой всю жизнь… рожают дочерей и пишут им потом такого типа “умные” письма. “Я накатала 14 пунктов, которые, на мой взгляд, сделают твою жизнь лучше моей”.

Не сделают.

UPD. Cама Дарья пришла в комменты этой же статьи в мой блог на Фейсбуке. Говорит – дочь поступила в ВУЗ, учится уже на третьем курсе. Живет отдельно.