 

ВОЗ заявила о росте смертности от коронавируса в мире на 60%

12.12.2020, 2:06, Новости дня

За последние полтора месяца уровень смертности от коронавируса увеличился на 60% по всему миру, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

«В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растет процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%», – передает ее слова РИА «Новости».

Керкхове пояснила, что эти случаи неравномерно распределены в мире, однако в Европе смертность выросла почти на 100%.

Ранее сообщалось, что число жертв COVID-19 в США превысило боевые потери страны во Второй мировой. По подсчетам телекомпании NBC, в результате осложнений, вызванных COVID-19, в Соединенных Штатах умерли уже 292 тыс. 098 человек.

Всего в мире по состоянию на 11 декабря выявлено 69,9 млн случаев коронавируса, скончались 1,59 млн человек.



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