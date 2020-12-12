 

Псаки не ответила на вопрос о «Северном потоке – 2»

12.12.2020, 2:06, Новости дня

Джен Псаки, которую «избранный президент» США Джо Байден намерен назначить пресс-секретарем Белого дома, не дала ответа на вопрос о продолжении строительства газопровода «Северный поток – 2».

Ее спросили, должно ли строительство продолжаться, а также должны ли европейские государства участвовать в решении данного вопроса. Псаки ответила, что «не обсуждала этот вопрос с группой советников по национальной безопасности». По ее словам, если речь идет о «внешней политике», команда Байдена «делает все возможное для того, чтобы соблюдать правило, согласно которому в стране может быть только один президент». Псаки заявила, что «свяжется позднее» с журналистом, который задал ей этот вопрос, передает ТАСС.

Напомним, штаб Байдена сообщил, что в группу основных сотрудников Белого дома, отвечающих за работу с журналистами, войдут только женщины. Так, Псаки, если победа демократа будет подтверждена официально, станет пресс-секретарем Белого дома, Бедингфилд – директором по коммуникациям Белого дома. Псаки имеет крайне слабое представление о том, что приходится освещать по службе, поскольку не является карьерным дипломатом.



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