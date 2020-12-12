В толпу демонстрантов BLM в Нью-Йорке въехал автомобиль

12.12.2020, 2:06, Новости дня

Несколько человек пострадали в результате наезда автомобиля, который врезался в толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка, информирует полиция.

В районе Манхеттена около 16.00 (0.00 мск субботы) автомобиль врезался в толпу демонстрантов. Пострадали не менее шести человек, но их жизни находятся вне опасности. Машиной, по информации ABC, управляла женщина. Она не пыталась скрыться, ее допрашивает полиция. NBC сообщает, что демонстранты выступают в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси. По информации Fox News, участники акции поддерживают движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). В акции участвовало 40–50 человек, передают РИА «Новости» и ТАСС.