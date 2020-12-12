Мнение: Дата окончания эпидемии коронавируса
12.12.2020, 1:46, Разное
Дата окончания эпидемии коронавируса по версии Всемирного Банка.
Относительно надежности прогнозов экспертов Всемирного Банка вспоминается лето 2013 года, когда на Гераклейском футурологическом конгрессе в Севастополе присутствовавший там эксперт Всемирного Банка смеялся над утверждениями на тему возможности будущего Крыма в составе в России, не рассматривая этот сценарий как реалистичный.
Источник: Colonel Cassad
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