Мнение: Дата окончания эпидемии коронавируса

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12.12.2020, 1:46, Разное

Дата окончания эпидемии коронавируса по версии Всемирного Банка.
Относительно надежности прогнозов экспертов Всемирного Банка вспоминается лето 2013 года, когда на Гераклейском футурологическом конгрессе в Севастополе присутствовавший там эксперт Всемирного Банка смеялся над утверждениями на тему возможности будущего Крыма в составе в России, не рассматривая этот сценарий как реалистичный.

Источник: Colonel Cassad



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