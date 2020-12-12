Радуцкий: Не будет вопросов с закупкой дополнительных вакцин от коронавируса

12.12.2020, 1:28, Новости дня

В проекте государственного бюджета на 2021 год на закупку вакцины от коронавируса заложено 2,6 млрд, однако в случае необходимости средства на закупку вакцины будут выделены дополнительно. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” сказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий.

Он рассказал, что на совещании у президента 11 декабря министр финансов и премьер-министр Украины заверили, что как только встанет вопрос выделения дополнительных средств, деньги будут переведены с других статей.

“Не будет вопроса с закупкой дополнительных вакцин”, – заявил Радуцкий.

Он также рассказал, что сейчас идет процесс формирования 400 мобильных бригад, которые будут вакцинировать население.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, в свою очередь, подчеркнул, что в Украине прошла реформа децентрализации, потому теперь возлагать всю ответственность только на Киев некорректно. По его словам, вопрос финансирования вакцинации должен решаться совместно центральной и местными властями.

В Минздраве рассказывали, что определили 12 приоритетных групп, которые получат вакцину в первую очередь, речь идет о медиках, учителях, правоохранителях и пожилых людях.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, рассчитанных на иммунизацию 4 млн украинцев. Первые 5% доз препарата по COVAX Украина получит в начале 2021 года.

Кроме того, Минздрав ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одним китайским производителем. Глава Минздрава Максим Степанов просил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. По его словам, в рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины.

Вакцинация в Украине не будет принудительной, подчеркивал Степанов. Он считает, что нужно “максимально разъяснять и доказывать безопасность вакцин, которые будут использовать в Украине”.

11 декабря исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин сказал, что вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно начнется 1 марта 2021 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на 11 декабря 2020 года подтвердили 872 228 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 514 – за последние сутки. С начала эпидемии умерло 14 755 пациентов с COVID-19, а 480 348 выздоровели.