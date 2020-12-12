Facebook заплатил штраф в размере 53000 долларов за нарушение российского закона о хранении персональных данных

12.12.2020, 1:26, Разное

By East West Digital News in Moscow December 7, 2020

Facebook выплатил штраф в размере 4 миллионов рублей (53000 долларов), который был наложен в феврале за нарушение российского закона о хранении персональных данных. Судебное дело против компании было прекращено, сообщают российские государственные информационные агентства – без уточнения, соблюдает ли Facebook в настоящее время закон, сообщает East-West Digital News (EWDN).

За последние несколько лет Роскомнадзор несколько раз запрашивал у Facebook и Twitter отчитаться о соблюдении ими закона. Цифровые гиганты заняли неоднозначную позицию, посылая по этому поводу как положительные, так и отрицательные ответы.

Ряд других международных компаний – в том числе Alibaba, AliExpress, Apple, и Google – были более законопослушны, сумев организовать передачу пользовательских данных из зарубежных центров обработки данных в Россию.

Согласно законодательству, действующему с сентября 2015 года, компании, работающие в России, обязаны хранить личные данные российских пользователей или клиентов на серверах, физически расположенных в стране. Многочисленные иностранные и внутренние игроки, в том числе глобального масштаба, которые, как правило, хранят данные своих пользователей в облаках без полей (см. Технический документ EWDN и EY), были обеспокоены этим.

В соответствии с новым законом о введении более жестких штрафов, который президент Владимир Путин подписал в декабре 2019 года, штрафы за повторные правонарушения увеличиваются до 18 миллионов рублей (почти 290000 долларов США).

После двух судебных решений власти могут даже заблокировать доступ к таким сайтам в РФ – как это было в случае с LinkedIn в 2016 году.