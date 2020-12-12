 

Facebook заплатил штраф в размере 53000 долларов за нарушение российского закона о хранении персональных данных

12.12.2020, 1:26, Разное

By East West Digital News in Moscow December 7, 2020

Facebook выплатил штраф в размере 4 миллионов рублей (53000 долларов), который был  наложен в феврале за нарушение российского закона о хранении персональных данных. Судебное дело против компании было прекращено, сообщают  российские государственные информационные агентства  – без уточнения, соблюдает ли Facebook в настоящее время закон, сообщает East-West Digital News (EWDN).

За последние несколько лет Роскомнадзор несколько раз запрашивал у Facebook и Twitter   отчитаться о соблюдении ими закона. Цифровые гиганты заняли неоднозначную позицию, посылая  по этому поводу как  положительные,  так  и  отрицательные   ответы.

Ряд других международных компаний – в том числе  Alibaba,  AliExpress,  Apple, и  Google  – были более законопослушны, сумев  организовать  передачу  пользовательских данных из зарубежных центров обработки данных в Россию.

Согласно  законодательству,  действующему с сентября 2015 года, компании, работающие в России, обязаны хранить личные данные российских пользователей или клиентов на серверах, физически расположенных в стране. Многочисленные иностранные и внутренние игроки, в том числе глобального  масштаба, которые, как правило, хранят данные своих пользователей в облаках без полей (см. Технический документ EWDN и EY),  были  обеспокоены  этим.

В соответствии с новым законом о введении более жестких штрафов, который президент Владимир Путин  подписал  в декабре 2019 года, штрафы за повторные правонарушения увеличиваются до 18 миллионов рублей (почти 290000 долларов США).

После двух судебных решений  власти могут даже заблокировать доступ к таким  сайтам в  РФ –  как это было в случае с LinkedIn в 2016 году.



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