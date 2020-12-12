Мнение: Болезнь как черная метка

12.12.2020, 1:18, Разное



Олег Тиньков

Интересная история с Тиньковым, который, судя по распространяемым с начала года сообщениям, активно борется с лейкемией – раком крови, и именно поэтому не может предстать перед судом в США. С одной стороны – да, рак не ковид, он может убивать даже миллиардеров, все это знают на примере хотя бы того же Стива Джобса.

С другой стороны – вся история, как и всё, связанное с Тиньковым, очень мутная. Казалось бы: если рак, и шансы на выживание хуже, чем при игре в “орлянку” (слова адвоката Тинькова) – тогда почему такое мелочное крохоборство в сделке по продаже банка Тинькофф Яндексу? Такие – вполне бодрые – письма сотрудникам с инвективами в адрес Яндекса, по экспрессии сравнимые с “письмом турецкому султану”?

Здесь самое загадочное – откуда вообще у провинциального “спортсмена” Тинькова гражданство США. Как он его умудрился получить в 90-е? А если получил – то почему вернулся в Россию, где через некоторое время сказочно разбогател, но уже, получается, в виде “иностранца”?

Очень похоже, что веселый Тинькофф – тоже “дурилка картонная”, очередной “фунт”, прикрывающий владение российскими активами для каких-то совсем других ВАЖНЫХ людей. И, видимо, людей не из России?

Если так, повешенный на него диагноз “ракового больного”, причем с минимальными шансами на выживание – это не столько защита, сколько предупреждение. С таким диагнозом Олег Тиньков может “быть найден мертвым” в любой момент – и никто не удивится, даже никакого самоубийства инсценировать не надо. “А ну да – у него ж лейкемия была…” Вот и вся эпитафия.