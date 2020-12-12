Вирусолог опроверг опасный миф о коронавирусе

12.12.2020, 1:12, Новости дня

Руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко развенчал миф о положительном влиянии курения на состояние больных коронавирусом.

Бутенко сообщил об опасном влиянии курения на больных коронавирусом, поскольку смолистые вещества, оседающие в легких курильщика, наносят дополнительный вред заразившемуся COVID-19. По его словам, курение, вопреки распространенному мифу, не облегчает течение коронавируса, а ухудшает состояние больного, передает Ura.ru.

Дело в том, что с начала пандемии COVID-19 распространяются слухи о том, что курение якобы улучшает состояние больных. Это заблуждение опровергают официальные данные Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, ранее ученые опровергли распространенный миф о лечении коронавируса противовирусных лекарств. Эти препараты не сокращают смертность и почти не влияют на тяжесть болезни, следует из результатов исследования, проведенного по заказу Всемирной организации здравоохранения.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский телеведущий Евгений Комаровский развеял заблуждение, что нестероидные противовоспалительные средства якобы могут облегчать течение COVID-19. По словам доктора, предположение о том, что подобные препараты, в частности, лекарства от артрита, снижают вероятность возникновения осложнений, не соответствует действительности.

Кроме того, Комаровский возмутился некоторым народными советами по борьбе с коронавирусом, такими как смазывание носа ватными палочками, смоченными в хозяйственном мыле.