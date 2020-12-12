Россия выразила готовность наладить отношения с Британией

12.12.2020, 1:12, Новости дня

Россия готова к нормализации отношений с Великобританией, но «навязываться не собирается», сообщил российский посол Андрей Келин.

Выступая на онлайн-конференции по международным отношениям, организованной британской организацией «Вестминстерский форум по России», Келин признал, что политические отношения двух стран «переживают непростые времена» и «не соответствуют тому уровню отношений, которые сложились между народами» РФ и Великобритании, а также «не отвечают потенциалу и запросу со стороны общественности».

Посол сказал, что сложилась «не лучшая политическая атмосфера», действуют санкции, но «экономическое взаимодействие, торговля, инвестиции в целом продолжают развитие в общих интересах». Келин считает, что российские власти «полностью поддерживают подобный настрой бизнес-кругов». Келин призвал начать разрабатывать «дорожную карту» торгового и экономического взаимодействия РФ и Великобритании в связи с Brexit, передает ТАСС.

Председатель форума Николас Кобб согласился, что отношения двух стран находятся на очень низком уровне, страны уже «находятся в тисках второй холодной войны». Однако, сообщил Кобб, Россию и Великобританию «объединяет больше, чем разделяет».

Westminster Russia forum – организация, являющаяся наследницей основанной в 2012 году группы «Консервативных друзей России». Основная цель форума – способствовать расширению сотрудничества между Великобританией и Россией.

Напомним, источник в британском правительстве сообщил, что Великобритания хочет сохранять диалог с Россией, в то же время воздерживаясь от нормализации двусторонних отношений. 10 декабря британские власти ввели санкции против трех российских политиков за якобы имевшие место нарушения прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.