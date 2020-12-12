Мнение: Почему альтернативно одарённые так любят перевирать историю?

12.12.2020, 1:08, Разное

Доброе утро. А вот скажите кто-нибудь, почему разные бараны так любят перевирать историю и всякий бред под видом неё сочинять? То Илья Муромец у них был татарином, то русские вышли из Гипербореи, то до христианства была ведическая религия, принесённая мудрыми рептоидами с Нибиру, а один больной так и вообще написал: “Илья Муромец – это древний Бог Эль-Амурру, т.е. Бог Эль народа Амурру. Они же амореи, т.е. мары Мидии. В шиитском эзотеризме он известен как Али-Амир (аль-муминин). В эзотеризме это образ Мессии/Мошиаха, который должен придти в конце света”. “Мне дали воды и я сам поднялся с пола”, но теперь думаю – и таки зачем же всё это выдумывать вообще? Почему Илья Муромец, например, не может быть просто русским богатырём, а не богом или татарином (честно попытался представить татарина с такой внешностью, но фантазии не хватило), Рюрик – варягом, а не пришельцем с Нибиру, а банан, как в анекдоте, просто бананом? ЗАЧЕМ нужно вообще изобретать велосипед, неужто официальной истории недостаточно? Или у членов секты Свидетелей Великой России чувство величия не приходит без мантры, что вот, мы, в отличие от других народов, “не как-либо что, а что-либо как” и произошли не от каких-то грязных варваров, а от великих могущественных пришельцев с Нибиру? Но остальная-то история, тот же многострадальный Илья Муромец, тут при чём?