Мнение: Виват, Победитель

12.12.2020, 1:06, Разное

Вот в ленте пост, где советы женщинам дает Победительница.

А сегодня днем мы читали письмо от такой.

Когда у Победительницы из-за короны с головой совсем плохо, она не сомневается даже на секунду, что под ее активными атаками в ее сторону возникнет любовь и атаковать начнут уже ее, а она будет ускользать, уклоняться, прятаться и разжигать в свою сторону аппетит.

В голове у Победительниц все просто: главное насесть, а там уж он никуда не денется.

Победители-мужчины устроены точно так же.

Мы вчера попробовали поиграть в игру и, как я и думала, у всех почти корона равенства автора превратилась в корону Победителя. Просто снять почти ни у кого не получилось, а вот превратить в корону Победителя – да.

– О, не уходи! Ты такая красивая! Давай съезжаться! Выходи за меня! Я никуда тебя не отпущу!

Верещали почти все.

Некоторые ломились обнимать и целовать девушку, не обращая внимания на ее сопротивление. Умоляли, требовали, едва не рыдали.

Мы должны обсудить, как так выходит, что самые отчаянные Победители всегда оказываются в густом зеленом винограде, где они помирают от депрессии.

Сегодняшняя автор в депрессии не призналась, но рассказала, что у нее часто бывают спады. Но обычно у Победителей не просто спады бывают, их преследуют мысли о суициде.

Большую часть самоубийств совершают именно Победители.

И каждый Победитель до этого пишет что-то вроде того, что написала автор сегодняшнего письма.

Про любовь или про работу, смотря о чем пишет.

“Самый приятный момент, это завязка отношений, момент когда пробегает искра и непонятно к чему это приведёт. Если мужчина быстро сдаётся, начинает активно вовлекаться в мою жизнь, писать, звонить, встречаться, строить планы на будущее, я теряю мотивацию, нахожу кучу недостатков, которые до этого не видела. Перспектива, что возможно он будет последним мужчиной в моей жизни, кажется ужасающей, я чувствую обреченность, груз обязательств, теряю энергию и ничего не хочу. Терплю, присматривать, а потом все, точка невозврата, просто отторжение”.

Вот вы вчера побывали в шкуре такого Победителя.

Вы в этой шкуре наседали на женщину в подъезде и уговаривали ее дать вам поцелуй или просто надежду. Она не знала, как отвязаться от вас, а вы наседали.

Предположим, что ваши активные щипцы (а это именно щипцы и град тухлых яиц, фальшивых, чрезмерных, восторженных) возымели действие. Девушка не шарахнулась от вас, что было бы очень понятно, поскольку поведение ваше неадекватно, а согласилась дать вам надежду и шанс. Например, она подумала, что раз вы так унижаетесь, она должна как-то вас поддержать, ведь вы живой человек в трудных обстоятельствах жизни. И она согласилась встретиться с вами на следующий день.

И дальше вы можете почувствовать то, что чувствуют все Победители.

Вы почувствуете упадок сил и нежелание никуда идти. Девушка согласилась, вы победили, но ничего с ней уже не хочется. Вы дожали ее, уговорили снизойти и дать вам шанс, но использовать этот шанс не хотите.

Каждый Победитель представляет свою победу как-то так, как в посте по ссылке. Что он поднажмет, а потом гоняться начнут уже за ним. На самом же деле к нему всего лишь снисходят и дают ему возможность прыгать так же или выше, а он не может выше и так же он тоже уже не может. Он выдохся, он и так уже лежит в ногах как грязный коврик, но признать этот факт не хочет. Остается обвернуться зеленым виноградом и уползать.

А если его все-таки отвергли, не пожалели и не снизошли, зеленый виноград ему тоже в помощь.

Как в посте по ссылке.

День первый:

«поймёте, что этот мужчина вам уже не так интересен»

День седьмой:

«задумайтесь, ваш ли это человек»

День десятый:

«В конце концов, если это герой не вашего романа, зачем тратить попусту время»



Или как у автора письма.

“Зато быстро влюбляюсь в недоступных мужчин. С первого взгляда, даже не зная, что он недоступен(женат, не хочет отношений и т. д). Каждый раз думаю, что вот оно, моя половинка. Из за их недоступности приписываю им черты, которыми они скорее всего и не обладают, независимость, жёсткость, свободолюбие”

Это тоже зеленый виноград. Это не автор мужику не нужна, это просто он ни с кем не хочет отношений или глубоко женат. А уж был бы не женат, никуда б не делся. И еще он жесткий, слишком свободолюбивый, а иначе бы обязательно “сдался” Победительнице, даже женатый, и она бы его конечно сразу бросила, как только победила бы.

Только представьте себе высоту такой короны.

И ведь они ходят по земле, среди других людей, вот эти вот Победители, считающие, что они могут выбирать любого и побеждать всех. Они прямолинейно заявляют всем, что они самые главные.

Понятно, почему они так плохо заканчивают?

Каждая почти серьезная депрессия, первичная, то есть не такая, которая следствия другого заболевания, – это комплекс Победителя. В том или ином виде.

Если хочется навсегда забыть про депрессию, вообще никогда не сталкиваться с ней, не дотрагивайтесь до короны Победителя.

Давайте пост по ссылке разберем. Это вот лабиринт Победительницы, по которому она кружит в своих иллюзиях. Понятно, что это некий воображаемый Мужчина, которого она завоевывает, но именно так она представляет свои возможности, свой уровень и адекватную обратную связь. Как?