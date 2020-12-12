Мнение: Путин про отравление Навального

12.12.2020, 0:58, Разное

Владимир Путин заявил: «Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится. […] Я просил это сделать, и прокуратура этим занимается, и Следственный комитет. Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать».

Это президент про отравление Навального в ответ на вопрос члена СПЧ Николая Сванидзе. Пуитн тут же задал встречный вопрос: «Наши готовы приехать за границу – и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?»

Странно, что выпускник юрфака ЛГУ не знает, что делать. Это же очевидно, что надо возбуждать уголовное дело и уже в рамках уголовного дела требовать у той же Германии материалы в рамках «правовой помощи».

А без возбужденного уголовного дела любые обращения к немцам – это переливание из пустого в порожнее.

Уже давно в России могли бы и уголовное дело возбудить, и провести расследование, и вынести постановление о прекращении уголовного дела «в связи с отсутствием события преступления». Но почему-то это не делается. Не потому ли, что в рамках возбужденного уголовного дела валять дурака будет намного труднее?

А еще меня очень удивили путинские слова «Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело…». И чем эти слова президента отличаются от слов полицейского, отфутболивающего человека, которому угрожают, словами «когда убьют, тогда и приходите»?

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